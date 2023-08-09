У жителей СЗФО растут расходы на борьбу со стрессом. Может ли нервная работа стать причиной увольнения?

Аналитики hh.ru совместно с экспертами психологической платформы Alter узнали, растут ли расходы местных жителей на психологов и борьбу со стрессом, помогают ли компании своим работникам и как часто стресс является причиной увольнения.

Исследование показывает, что у 49% жителей региона по сравнению с 2022 годов выросли расходы на борьбу и восстановление от стресса. Ещё у 41% финансовые траты на психологов, терапию и прочие методы борьбы со стрессом остались такими же, как и год назад, а у 4% даже незначительно снизились. И лишь 6% местных респондентов заявили, что пока не стрессовали в этом году.

Интересно, что местные жители стали тратить на борьбу со стрессом больше денег, чем другие россияне (рост 5% за год). Сильнее всего выросли расходы на спокойную жизнь у работников из маркетинговой сферы (52% опрошенных заявили об увеличении затрат), у кадровых и HR-специалистов (48%), а также у работников сферы стратегии и консалтинга (44%).

При этом сразу 80% местных опрошенных признались, что работодатель не оказывает им никакую психологическую поддержку. У оставшихся 20% респондентов на работе предусмотрены разные формы поддержки. Так, в 4% работодатель проводит образовательные мероприятия по теме психологического здоровья (вебинары, тренинги и т.п.), у 2% есть корпоративный психолог, у 2% компаний услуги психолога входят в ДМС, еще у 2% компаний есть отдельная горячая линия психологической поддержки и ещё в 12% случаев компания сотрудничает с сервисом психологической помощи. Отметим, что компании СЗФО в данном случае задают тренд: для сравнения в среднем по стране работодатели сотрудничают с различными психологическими сервисами лишь в 2% случаев.

И в завершении местные жители оценили, насколько велик шанс, что они бросят работу, если будут постоянно сталкиваться на ней со стрессовыми факторами: 89% опрошенных ответили утвердительно - постоянный стресс на работе может привести их к принятию решения об увольнении. При этом ещё 50% заявили, что уже действительно меняли работу из-за постоянного стресса. Чаще всего бросают работу из-за постоянного нервного истощения работники сферы рекламы, управления персоналом, бухгалтеры, а также топ-менеджмент.

В свою очередь 50% пока не приходилось решать вопрос спокойная жизнь или работа.