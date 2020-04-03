У жителя Кольского района не подтвердили наличие коронавируса

Сегодня глава администрации Кольского района Александр Лихолат провёл заседание оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции на подведомственной территории. Совещание прошло в режиме видео-конференц-связи, в нём приняли участие более 30 человек. Это и главы муниципальных образований, и руководители социальных служб, и коммунальщики, а также представители Кольской ЦРБ, полиции и МЧС.

По данным регионального оперативного штаба на вечер 2 апреля в Мурманской области были подтверждены 15 случаев заболевания коронавирусом. На данный момент 1 пациент выздоровел и выписан из больницы, 14 человек находятся в больнице с диагнозом «COVID-19», ещё у 19 человек выявлены предварительно положительные результаты на коронавирус. В обсервациях обследуется 71 человек.

В Кольском районе ситуация по распространению вирусной инфекции значительно лучше. Согласно статистике, предоставленной эпидемиологом Кольской ЦРБ Анастасией Бережной, в муниципалитете на самоизоляции находятся 50 человек, в том числе два ребёнка. Одного из жителей района забирали на обследование в обсерватор посёлка Верхнетуломский. По последним данным он полностью здоров, коронавирус не выявлен.

В значительной степени распространению вируса препятствует домашняя самоизоляция жителей, а также ограничение въезда в ряд населенных пунктов. В Кольском районе временные КПП появились на подъездах к Териберке, Ура-Губе и Белокаменке. В Мурманской области аналогичный режим проезда действует в Кировске, Апатитах, Мончегорске, Оленегорске, Полярных Зорях и Ковдоре.

При этом постановлением губернатора Мурманской области с 15 часов 3 апреля въезд граждан будет также ограничен в Кандалакшский, Терский, Ловозерский и Печенгский районы. До 24 часов 17 апреля в данные населенные пункты смогут проезжать только местные жители, экстренные и коммунальные службы.

В рамках видео конференции аналогичные меры попросила ввести и глава администрации пгт. Мурмаши Татьяна Баженова. По её словам, накануне, на лыжне в посёлке было настоящее столпотворение. Только припаркованных у трассы машин насчитали более пятидесяти штук. При этом катались на лыжне не местные жители, а мурманчане, которые не соблюдают режим домашней самоизоляции.

Обсудили на совещании и работу дошкольных и образовательных учреждений района. Заместитель главы – начальник Управления образования Ирина Непеина рассказала о том, что на сегодняшний момент в муниципалитетах открыты дежурные группы в трёх детских садах: в филиале на ул. Андрусенко детского сада № 4 г . Кола, № 12 пгт. Мурмаши и в детском саду с. Териберка. Их посещают всего 13 детей. Если дети находятся в дома с родителями в режиме самоизоляции, то оплата за услуги детского сада не взимается.

Дистанционное обучение в школах Кольского района вводится с понедельника, 6 апреля. У 93% обучающихся дома есть компьютеры, подключён интернет, так что с ними занятия будут проходить в режиме онлайн. Пока учителя будут вести уроки не выходя из дома. Оставшиеся ребята переходят на индивидуальное обучение по телефону.

Тем родителям, чьи дети имеют право на бесплатное питание в школе, будет выплачена компенсация. Таких ребят в районе порядка 30%. Деньги будут начисляться на карты родителей из расчёта 122 рубля за один день обучения. Выплаты начнут поступать уже с понедельника.

Ирина Непеина также отметила, что в Кольском районе уже действует рабочая группа по оказанию помощи гражданам в возрасте старше 65 лет, соблюдающим режим самоизоляции. Одинокие пенсионеры могут позвонить в ЕДДС на номер 112 и попросить социальных работников и волонтеров купить им продукты или лекарства. С 27 марта отработано 29 подобных заявок поступивших от жителей Колы, Мурмашей, Туломы и Верхнетуломского. При этом пенсионерам напоминают, за продукты и лекарства им придется заплатить.

Кстати, пока действует режим самоизоляции, к врачам за рецептами можно не ходить. Их можно заказать у ответственных медработников: в поликлинике города Колы по телефону +7-921-661-75-54 (с 9 до 16 часов), в пгт. Мурмаши +7-902-135-16-17 (с 9 до 16 часов), в п. Молочный + 7-953-759-65-16 (с 9 до 16 часов), в п. Видяево +7-921-724-45-46 (с 9 до 16 часов). Жителям остальных населенных пунктов следует обращаться за рецептами по телефонам регистратур местных поликлиник.

Не отменяет режим самоизоляции и социальные гарантии для жителей. Все запланированные выплаты ко Дню Победы, а также выплаты пенсий и средств материнского капитала будут произведены в срок. При этом гражданам напоминают, что приём в районном ПФР проходит только по предварительной записи.

Усилены и меры социальной поддержки для граждан лишившихся работы. В районном Центре занятости подчеркнули, что с учётом полярного коэффициента такие жители будут ежемесячно получать почти 17 тысяч рублей. При этом уволенному сотруднику необходимо иметь минимальный годовой трудовой стаж в 26 недель. Для тех, у кого его нет, пособие составит чуть больше 2 тысяч рублей в месяц.

Государство также окажет поддержку работодателям, которые пострадали от введенных мер профилактики распространения эпидемии. Подчеркивается, что финансовая поддержка конкретных предприятий будет осуществляться только на основании соответствующих сведений с портала «Работа в России» (https://trudvsem.ru). После регистрации работодатель обязан будет ежедневно актуализировать информацию о режимах труда работников организации, планируемых высвобождениях, переводе работников на удаленный режим работы, возникновении задолженности по заработной плате.

Глава администрации Кольского района также поручил проработать механизм поддержки малого бизнеса осуществляющего деятельность на территории муниципалитета. Ежегодно бюджет района выделяет предпринимателям и некоммерческим организациям около 20 грантов по 200 тысяч рублей. Как правило, эти средства идут на оплату их коммунальных счетов. Александр Лихолат предложил уменьшить сумму до 50 тысяч, при этом выделять данные субсидии большему числу предпринимателей.

В администрации Кольского района также напоминают, продажа льготных проездных билетов приостановлена. Это сделано для того, чтобы жители не нарушали режим самоизоляции. При этом все социальные рейсы продолжают работать. Автобусы выходят на маршруты по расписанию выходных дней.

Работают в штатном режиме и коммунальные службы. После того как на самоизоляцию пришлось отправить работников старше 65 лет, нагрузка на оставшихся сотрудников возросла. Тем не менее, в районе практически нет нареканий к уборке городов и сел. При этом затраты УК возросли. Те же подъезды в многоквартирных домах теперь дезинфицирует не как раньше, по нескольку раз в месяц, а чуть ли не ежедневно. На совещании Александр Лихолат также дал поручение проработать вопрос о возможном выделении компенсаций данным управляющим организациям, сообщает администрация Кольского района.