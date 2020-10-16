Убедить в безопасности вакцин государству удалось пока только каждого пятого россиянина

В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса «ЭпиВакКорона». Сервис по поиску высокооплачиваемой работы «Superjob» выяснил, какую из двух зарегистрированных на настоящий момент вакцин выбрали бы россияне, чтобы привиться от COVID-19.

Привиться от коронавируса готовы 22% россиян. У двух зарегистрированных на настоящий момент вакцин по 5% сторонников: «Спутник V» выпустили раньше, и в поликлиники поступит раньше»; «ЭпиВакКорона» пептидная, значит, будет меньше вероятность аллергии и других нежелательных реакций». 12% россиян готовы привиться любой из официально предложенных вакцин: «Лишь бы быстрее получить вакцину и спастись от вируса всей моей семье».

Мужчины в 2 раза чаще женщин говорили о готовности пройти вакцинацию любым препаратом (16 и 8% соответственно). Такой же позиции придерживаются по 15% респондентов моложе 24 лет и россиян старше 45 лет.

44% россиян против любой вакцинации от COVID-19. Среди них переболевшие коронавирусом, ковид-диссиденты и сторонники зарубежных медицинских разработок. 34% затруднились принять решение: «Вот когда третий этап испытаний закончится, по их результатам будем думать».