«Убедительно прошу жесточайшим образом следить за сроками, подрядчиками, оперативно принимать необходимые решения», - губернатор Андрей Чибис в ходе совещания по реновации ЗАТО

В рамках визита в ЗАТО город Заозерск, который состоялся 21 июня, губернатор Мурманской области Андрей Чибис провёл рабочее совещание с его руководством по реновации закрытого административно-территориального образования. Глава региона подчеркнул важность постоянного контроля сроков и качества выполнения всех мероприятий плана реновации.

Перед совещанием губернатор посетил ряд объектов, где будут проводиться работы в предстоящие три года.

«Деньги, которые выделены в рамках этого плана на нашу область, – беспрецедентные. Напомню, что на населённые пункты, где проживают наши военные и члены их семей, на три ближайших года выделено 42 млрд рублей, из них 30 млрд – из федерального бюджета. В Заозерске запланировано проведение мероприятий по 17 направлениям. Это ремонт жилья, социальных объектов, дороги, дворы. И я убедительно прошу жесточайшим образом следить за сроками, за подрядчиками, оперативно принимать необходимые решения. Быстро и чётко, чтобы ничего не стояло. Понятно, что у ЗАТО есть отдельные сложности, связанные с тем, что не все рабочие могут сюда заехать. Поэтому уровень сложности задачи возрастает. Но, коллеги, безусловно это задачу надо держать на постоянном контроле», – сказал Андрей Чибис.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, на 2024-2026 годы правительством РФ утверждена реализация в закрытых административно-территориальных образованиях Мурманской области, где проживают военнослужащие и их семьи, более 200 мероприятий на порядка 1,4 тысячи объектов. На эти цели выделено порядка 42 млрд рублей.

Вопрос о дополнительном финансировании ЗАТО губернатор Андрей Чибис прорабатывал с членами правительства России. В июле 2023 года вопрос был поддержан президентом Владимиром Путиным во время визита в Мурманскую область.

В комплексный план вошло, в том числе строительство детских садов в Гаджиево, Видяево, Печенге, Корзуново и Килпъявре, в Большом Рамозере и Протоках, образовательный комплекс в Алакуртти, объекты здравоохранения в Североморске, Лупче-Савино и Мончегорске и строительство культурно-досуговых центров. Ещё 32 социальных объекта будут модернизированы.

Работы пройдут на территории Печенгского округа, Кандалакшского, Мончегорского, Оленегорского и Кольского районов, а также ЗАТО г. Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО Видяево, ЗАТО г. Заозерск и ЗАТО Островной.

Ранее, с 2019 по 2023 годы, в рамках программы реновации ЗАТО, инициированной губернатором и поддержанной президентом Владимиром Путиным, в населённых пунктах Мурманской области с дислокацией военных было выполнено более двух тысяч мероприятий на сумму порядка 14 млрд рублей. При этом 67% этой суммы – региональные средства, в том числе в рамках плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru