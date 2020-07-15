Уберите машины от греха подальше!

17 июля с 18.00 до 21.00 на объекте «Пограничное управление ФСБ России по Мурманской области», расположенном по адресу: г. Мурманск, Молодёжный проезд, будут проведены буровзрывные работы по разрыхлению скального массива при устройстве фундаментов и проведении инженерных сетей.

Администрация города Мурманска, просит автовладельцев на этот период освободить от автотранспорта территорию от дома № 2а до дома № 5 по ул. Зои Космодемьянской.