Мурманская область. Арктика (16+)15.07.20 12:15
Уберите машины от греха подальше!
17 июля с 18.00 до 21.00 на объекте «Пограничное управление ФСБ России по Мурманской области», расположенном по адресу: г. Мурманск, Молодёжный проезд, будут проведены буровзрывные работы по разрыхлению скального массива при устройстве фундаментов и проведении инженерных сетей.
Администрация города Мурманска, просит автовладельцев на этот период освободить от автотранспорта территорию от дома № 2а до дома № 5 по ул. Зои Космодемьянской.
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Нигора
13.07.20 08:26
Здравствуйте, а где эту помощь получают? Я многодетная мама, у меня нет нечего, живу на съёмного квартире. Можете поделиться, куда обращаться? *** Если есть компьютер, то надо перейти по этой ссылке
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