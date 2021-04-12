Уборка и вывоз снега в регионе идёт под контролем СМУТ

В муниципальных образованиях Мурманской области продолжается работа по уборке снега и наледи, а также подготовка к предстоящему периоду паводков на предприятиях отрасли ТЭК и сферы жилищно-коммунального хозяйства. Подробно о ситуации доложила на оперативном совещании в правительстве региона исполняющая обязанности министра энергетики и ЖКХ региона Алёна Кузнецова.

Как следует из доклада, темп уборки территорий области не снижается. К работе привлечены 634 ед. техники, 2902 человека специализированного персонала. За прошедшую неделю вывезено более 60 тысяч куб метраов снега, очищено свыше 67 тысяч метров ливневых канализаций. На очищенных территориях организована уборка скопившегося под снегом мусора. Вывезено 1929 кубических метров.

Одним из основных инструментов по бесперебойной организации уборочной кампании является система мониторинга уборки территорий. Программа работает без нареканий: задания формируются, фиксируется их выполнение. Всего создано 678 заданий, из которых зачтено в полном объеме, остальные 119 с недочётами.

Имеется тенденция к снижению количества обращений от населения.

Как отметила Алёна Кузнецова, ещё одним вопросом, находящимся на постоянном контроле ведомства является подготовка объектов ЖКХ к прохождению паводкового периода.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, к контролю уровня вод на проблемных участках территорий, водоёмах и реках находящихся в границах муниципалитетов приступили 35 бригад дежурных расчетов, задействовано 131 ед. спецтранспорта.