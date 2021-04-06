Уборка Мурманска на постоянном контроле

Глава администрации города Мурманска Евгений Никора и депутаты Совета депутатов областного центра продолжают серию объездов, цель которых проверка качества уборки городских улиц, а также дворовых территорий.

Вчера был обследован отрезок проезжей части и дворы по Кольскому проспекту. В весенний период особое внимание уделяется отводу воды на дорогах, очистке от снега лотков ливневой канализации и водоотводных каналов.

– У нас в городе 31 километр ливневки открытого типа, 19 лотков уже расчищены специалистами «Управления дорожного хозяйства», – отметил глава администрации города Мурманска Евгений Никора. – Мы рассчитываем до 20 апреля завершить все мероприятия по подготовке к паводку. А с конца следующей недели планируем приступить к сухой уборке города, но тут многое будет зависеть от погоды.

Для уборки от пыли и песка будут использоваться четыре дорожных пылесоса, кроме того, свою технику предоставит Мурманский морской торговый порт. Главная цель – подготовка города к майским праздникам.

Что касается мурманских дворов, там происходит ручная уборка смета, который накопился вдоль бордюрного камня. Как отметил Евгений Никора, жалоб на работу управляющих компаний стало меньше, но они до сих пор поступают. Примерно 20% организаций, обслуживающих жилищный фонд, продолжают относиться к работе недостаточно ответственно.

– Подобные совместные выезды вместе с представителями городской администрации, округов, «Управления дорожного хозяйства», управляющих компаний позволяют еще раз проверить те территорий, на состояние которых уже в поступали жалобы, – рассказал депутат Совета депутатов города Мурманска Леонид Мостовой. – Очень важно, чтобы была выстроена чёткая структура работы между всеми организациями, задействованными в уборке города.