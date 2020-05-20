Уборка Мурманска проводится в три смены

Уборка областного центра специалистами муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства» ведётся круглосуточно. Выполняются работы по погрузке и вывозу смёта со всех округов города. Устраняются дефекты верхнего слоя дорожного покрытия на объектах улично-дорожной сети.

- Продолжаем уборку города после зимнего периода. Сегодня на улице Академика Книповича с торца дома №67, идёт ремонт ливневой канализации, а также будет восстановлен тротуар, - рассказал руководитель муниципального учреждения «Управление дорожного хозяйства», депутат городского Совета депутатов города Мурманска Станислав Ланин.

За прошедшие сутки с улиц города вывезено 118 кубометров смёта. На работах заняты 110 единиц техники. В уборке задействованы 228 человек.