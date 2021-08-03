Уборка на реке Ура – в Мурманской области приняли эстафету всероссийского экологического марафона «Дни зелёных действий»

В Мурманской области приняли эстафету всероссийского экологического марафона «Дни зелёных действий» – представители общественных организаций, экологи и волонтёры вчера провели уборку пляжа на реке Ура – излюбленном месте отдыха жителей региона. Поддержать добровольцев и лично поучаствовать в мероприятии приехал инициатор марафона, временно исполняющий обязанности заместителя секретаря генерального Совета партии «Единая Россия» Дмитрий Кобылкин.

Дмитрий Кобылкин отметил активность Мурманской области в решении вопроса ликвидации накопленного экологического ущерба, а также поддержке экологических проектов.

«Мы уверены, что не стоит ждать субботников и акций, а нужно перестроить мышление так, чтобы мусорить на природе стало недопустимо для человека. Здесь важно участие каждого. А правительство Мурманской области, в свою очередь, занимается реализацией крупных экологических проектов, таких, как рекультивация крупнейшей свалки в Дровяном, на которую получено из федерального бюджета более 2 миллиардов рублей», – подчеркнула вице-губернатор региона Ольга Кузнецова.

После субботника участники акции провели общественные обсуждения и высказали свои идеи по решению вопроса очистки арктических территорий. Так, руководитель регионального отделения Российского экологического общества Сергей Плисов предложил впервые в стране создать Общественную экологическую приёмную.

«Гражданам зачастую не хватает даже первичной консультации по вопросам защиты своих прав в сфере охраны окружающей среды. Мы предлагаем создать такую приёмную на базе Российского экологического общества. Реализация проекта при вашей поддержке только повысит его эффективность», – сообщил автор идеи.

Дмитрий Кобылкин согласился с актуальностью предложения и поблагодарил арктических волонтеров и неравнодушных северян за ответственное отношение к природе и желание сделать окружающий мир чище, сообщает региональное Министерство природных ресурсов, экологии и рыбного хозяйства.