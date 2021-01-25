Уборка снега активно ведётся во всех округах Мурманска

Сегодня глава администрации города Мурманска Евгений Никора проверил, как выполняется очистка снега в жилом районе Росляково. Содержанием отдаленного микрорайона занимается подрядная организация, сотрудники которой убирают не только проезжую часть и тротуары, но и остановки общественного транспорта, детские площадки и 19 лестниц.

Ежедневно в Росляково работает не менее 8 дорожных машин, которые занимаются механизированной очисткой, а также уборщики территорий, которые наводят порядок там, куда не пробраться крупногабаритной технике. Кроме уборки объектов улично-дорожной сети от снега и наледи рабочие выполняют обработку антигололедными компонентами, подбор мусора, очистку скамеек.

– Наша главная задача в Росляково – обеспечить равнозначную уборку с центральными округами Мурманска, и нам это удаётся, – прокомментировал Евгений Никора. – Стоит отметить, что через жилой район проходит федеральная трасса, обслуживанием которой занимается федеральное дорожное агентство, взаимодействие с которым даёт положительный результат в плане наведения порядка на основных улицах.

Как добавил глава администрации областного центра, вся техника подрядчика подключена к системе мониторинга уборки территории.

В ближайшее время систему отслеживания планируют представить к публичному доступу мурманчан. На сегодня программное обеспечение проходит технические доработки.

Только за минувшие сутки с улиц города вывезено около 3 тысяч кубометров снега. На посыпку дорог и тротуаров использовано около 190 кубометров пескосоляной смеси.