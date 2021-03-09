Уборка снега на контроле главы администрации Мурманска

Сегодня глава администрации города Мурманска вместе с представителями управления Ленинского округа проконтролировал уборку придомовых территорий от снега в жилом районе Росляково. Местом для проверки стали дворы на улице Зеленой, 4 и Заводской, 11.

– На этих объектах работает одна управляющая компания, – прокомментировал Евгений Никора. – Если говорить о качестве уборки, то разница значительная. По первому адресу особых нареканий нет. На Заводскую я поехал по жалобе жительницы. Здесь есть замечания, как к обслуживающей организации, так и к подрядчику, который ведёт очистку внутриквартального проезда. В ближайшее время ситуация с уборкой будет решена. Также мы договорились, что весь снег со дворов будет вывезен до 15 числа включительно. Важно не только вычистить снег, но и вывезти его с мест накопления во дворах на места постоянного складирования.

Напомним, выполнение коммунальных обязательств перед жильцами контролируют специалисты управлений округов Мурманска во время проведения регулярных рейдов. Также продолжает работу оперативный штаб по уборке территории и вывозу снега в городе Мурманске.