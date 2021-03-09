В областном центре полицейскими изъяты 5-тысячные купюры с признаками подделкиПравительство РФ расширило ряду категорий работников возможности досрочного выхода на пенсию
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)09.03.21 16:30

Уборка снега на контроле главы администрации Мурманска

Сегодня глава администрации города Мурманска вместе с представителями управления Ленинского округа проконтролировал уборку придомовых территорий от снега в жилом районе Росляково. Местом для проверки стали дворы на улице Зеленой, 4 и Заводской, 11.

– На этих объектах работает одна управляющая компания, – прокомментировал Евгений Никора. – Если говорить о качестве уборки, то разница значительная. По первому адресу особых нареканий нет.   На Заводскую я поехал по жалобе жительницы. Здесь есть замечания, как к обслуживающей организации, так и к подрядчику, который ведёт очистку внутриквартального проезда. В ближайшее время ситуация с уборкой будет решена. Также мы договорились, что весь снег со дворов будет вывезен до 15 числа включительно. Важно не только вычистить снег, но и вывезти его с мест накопления во дворах на места постоянного складирования.

Напомним, выполнение коммунальных обязательств перед жильцами контролируют специалисты управлений округов Мурманска во время проведения регулярных рейдов. Также продолжает работу оперативный штаб по уборке территории и вывозу снега в городе Мурманске.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
Подробнее22 одномандатника и 10 списочников - Дума одобрила изменения в выборное законодательство
-

Последние комментарии

Татьяна
04.03.21 15:24
А сейчас март 2021 безобразно все !!!!!!!!!!!! Ничего не чистят !!!
Комментарий к новости:Новая дорожная служба решает старые проблемы ЗАТО Александровск
Владимир
03.03.21 22:10
Напоминает ситуацию с оптимизацией в медицине. Сказали как-то, что на Севере надо сделать вахтовый метод. Народ стал уезжать, в основном, трудоспособный, умный. Поняли, что незачем здесь портить свое
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Почему на Севере жить хорошо? Ответ знает Юрий Макаренко, «крестоносец» МГТУ
Константин
26.02.21 14:19
Заборы - вот, тоже, интересная тема. Весь город в страшных заборах, которые мешают чистить тротуары, и требуют ежегодного ремонта (покраска, удаление ржавчины, мойка). От них нет никакой практической
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Парк махинаторов»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Дом с лилиями». Художественный сериал, 5 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Ведомства заставили присмотреться к росту цен на товары и услуги-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 76 копеек, доллар потерял 16 копеек-PRO Энергетику (18+)Полярные Зори совместно с регионом ищут пути совершенствования системы теплоснабжения в Африканде-2-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 9 марта-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Правительство РФ расширило ряду категорий работников возможности досрочного выхода на пенсию
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика