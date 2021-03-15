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Мурманская область. Арктика (16+)15.03.21 16:00

Уборка снега в муниципалитетах ведётся в штатном режиме

Уборка снега в муниципальных образованиях Мурманской области ведётся в рабочем режиме, доложил на оперативном совещании в правительстве региона министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

В первой половине марта в Мурманской области количество выпавшего снега превысило показатель от среднемесячной нормы на 69%. До улучшения погодных условий контроль ситуации продолжается в формате оперативного штаба.

По словам министра, на сегодня состояние улично-дорожной сети оценивается как удовлетворительное, работы по расчистке дворовых территорий продолжаются. Количество привлеченных сил и средств не снижается.

На особом контроле остается вопрос своевременного вывоза снега для предотвращения возможных паводковых явлений.

На этом акцентировал внимание муниципалитетов губернатор области Андрей Чибис. «Прошу обратить внимание на прогноз погоды. Весна не за горами, и снег нужно не просто складировать на территориях дворов, а чётко и динамично вывозить», – подчеркнул глава региона.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в этом сезоне муниципалитеты активно используют возможности внедрённой в регионе системы мониторинга уборки территорий. Всего за прошедшую неделю в системе создано 915 заданий, из которых 707 зачтено полностью, остальные – с недочётами.

 

 

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