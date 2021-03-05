Ледокол «Илья Муромец» вышел в море для участия в комплексной экспедиции Северного флота и РГООткрытка из снежного сугроба - оригинальным способом осуждённые мурмашинской колонии поздравили женщин с весенним праздником
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)05.03.21 15:00

Уборка снега в Полярных Зорях проходит без сбоев

На юге региона в феврале и начале марта погода была более благосклонна по сравнению с погодными аномалиями, произошедшими на севере области. Вместе с тем, обильные кратковременные снегопады в Полярных Зорях и окрестностях все же случались. Для предотвращения возможных последствий администрацией, подведомственными структурами, управляющими организациями своевременно принимаются необходимые меры.

Вывоз снега с территории города осуществляется своевременно. Без внимания не остались и прилегающие территории – Зашеек и Африканда. Всего для уборки территорий муниципального образования привлечено 18 единиц техники. Вывезено 9330 кубометров снега.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в настоящее время муниципальные дороги, съезды во внутридворовые проезды, общественные пространства полностью расчищены. Дорожный накат во дворах находится в удовлетворительном состоянии, отсутствует снежная «каша», проезд автомобилей не затруднен.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
Подробнее22 одномандатника и 10 списочников - Дума одобрила изменения в выборное законодательство
-

Последние комментарии

Татьяна
04.03.21 15:24
А сейчас март 2021 безобразно все !!!!!!!!!!!! Ничего не чистят !!!
Комментарий к новости:Новая дорожная служба решает старые проблемы ЗАТО Александровск
Владимир
03.03.21 22:10
Напоминает ситуацию с оптимизацией в медицине. Сказали как-то, что на Севере надо сделать вахтовый метод. Народ стал уезжать, в основном, трудоспособный, умный. Поняли, что незачем здесь портить свое
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Почему на Севере жить хорошо? Ответ знает Юрий Макаренко, «крестоносец» МГТУ
Константин
26.02.21 14:19
Заборы - вот, тоже, интересная тема. Весь город в страшных заборах, которые мешают чистить тротуары, и требуют ежегодного ремонта (покраска, удаление ржавчины, мойка). От них нет никакой практической
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Парк махинаторов»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Правительство РФ уже в этом году может выделить 460 млн рублей на субсидирование затрат рыбопромышленников на топливо-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 64 копейки, евро теряет меньше копейки-PRO Энергетику (18+)Полярные Зори совместно с регионом ищут пути совершенствования системы теплоснабжения в Африканде-2-PRO ЖКХ (18+)Эксперты ЖКХ ответили на вопросы северян-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Правительство предложило усилить контроль за «безвизовыми» мигрантами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика