Уборка снега в Полярных Зорях проходит без сбоев

На юге региона в феврале и начале марта погода была более благосклонна по сравнению с погодными аномалиями, произошедшими на севере области. Вместе с тем, обильные кратковременные снегопады в Полярных Зорях и окрестностях все же случались. Для предотвращения возможных последствий администрацией, подведомственными структурами, управляющими организациями своевременно принимаются необходимые меры.

Вывоз снега с территории города осуществляется своевременно. Без внимания не остались и прилегающие территории – Зашеек и Африканда. Всего для уборки территорий муниципального образования привлечено 18 единиц техники. Вывезено 9330 кубометров снега.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в настоящее время муниципальные дороги, съезды во внутридворовые проезды, общественные пространства полностью расчищены. Дорожный накат во дворах находится в удовлетворительном состоянии, отсутствует снежная «каша», проезд автомобилей не затруднен.