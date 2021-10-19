Уборка территорий муниципалитетов находится на контроле правительства Мурманской области

Тема готовности региона к наступлению зимы стала одной из ключевых в повестке дня оперативного совещания в правительстве Мурманской области, которое состоялось вчера.

«Прошу всех, коллеги, обратить внимание на готовность к прохождению зимнего периода. Самое главное, чтобы все дорожные и коммунальные службы были готовы, и вовремя реагировали на ухудшение погодных условий. Об этом докладывали, все муниципалитеты подтвердили свою готовность к непогоде, но я напомню, что сейчас работа всей дорожной и коммунальной техники контролируется Центром управления регионом с помощью специальной платформы. Прошу ЦУР внимательно за этим следить. Прошу также депутатов областной Думы внимательно наблюдать за ситуацией в округах и при необходимости давать нам сигналы, если возникают какие-то сбои», – сказал, открывая совещание, губернатор Андрей Чибис.

Министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Алексей Лыженков доложил о готовности муниципалитетов к уборке территорий в зимний период.

По данным администраций, для борьбы с гололедицей подготовлено 536 единиц техники. Машины находятся в рабочем состоянии и отображаются в системе мониторинга уборки территорий (СМУТ).

Запасы пескосоляной смеси и реагентов составляют 95% от необходимого объема. Поставки продолжаются.

В процессе заключения находятся контракты с подрядчиками в 16 муниципалитетах, 7 муниципалитетов организуют уборку своими силами, в 10 – договоры на будущий год уже подписаны. Управляющие компании также докладывают о готовности сил и средств к зимнему периоду.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, после закрытия свалки в Дровяном продолжается проработка вопроса об организации дополнительного места складирования снега в Мурманске на участке на ул. Домостроительной. Что касается Апатитов, то до конца ноября будет определён дублирующий участок общей площадью 1,2 гектара.

Глава ведомства подчеркнул, что вопрос качества содержания территорий городов и населенных пунктов области находится на постоянном контроле правительства Мурманской области и региональных властей.