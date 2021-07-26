Уборка территорий муниципальных образований Мурманской области проходит в штатном режиме

Сегодня на оперативном совещании, которое провёл губернатор Андрей Чибис, министр энергетики и ЖКХ региона Алексей Лыженков доложил о ходе уборочной кампании.

Как отметил глава ведомства, уборка территорий муниципалитетов проходит в штатном режиме. Внимание уделяется озеленению и поддержанию порядка в зонах массового отдыха жителей. В Мончегорске, Оленегорске и ЗАТО Александровск к уборочным мероприятиям активно присоединяются школьники.

В период обильных дождей локальные подтопления улиц в отдельных муниципалитетах устранялись оперативно, в течение суток, жалоб не фиксировалось.

В ежедневной уборке территорий задействовано 2784 сотрудника коммунальных служб, 300 единиц техники. Собрано и вывезено 3,6 тыс. кубометров мусора. Система мониторинга уборки территорий (СМУТ) работает исправно. С 16 по 23 июля создано 537 заданий, из них 455 зачтено на 100%, остальные 82 задания выполнены с недочетами или находятся в статусе выполнения.

Вопрос качества содержания территорий муниципальных образований области остаётся на особом контроле регионального Минэнерго и ЖКХ.