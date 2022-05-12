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Мурманская область. Арктика (16+)12.05.22 14:00

Уборка территорий, ремонт дворов и благоустройство – главные темы обращений северян в соцсетях за неделю

На минувшей неделе Центром управления регионом Мурманской области зафиксировано 751 сообщение. Отработано за отчётный период 463. Обращения поступали в социальных сетях, на портал «Наш Север», а также на сервис обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Об этом рассказал в ходе оперативного совещания областного правительства руководитель ЦУР Алексей Медведев.

На первом месте по количеству сообщений находится блок вопросов по уборке территорий, ремонту дворов и благоустройству, в целом, далее идут блоки «ЖКХ», «Дороги» и «Социальное обслуживание».

Больше всего жалоб на неубранные дворы и территории поступило от жителей Мурманска. Просьб отремонтировать дворы также поступило больше всего из областного центра.

«Тема уборки всегда актуальна. С этим вопросом постоянно обращаются люди, мы держим тему чистоты наших городов и поселков на особом контроле. После схода снега важно песок и мусор оперативно убирать. Хочу поблагодарить тех, кто выполняет свои обязательства, остальных же прошу привлечь к ответственности», – отметил губернатор Андрей Чибис.

В блоке «ЖКХ» большинство сообщений касалось плохого качества воды или ее отсутствия, жалоб на управляющие компании.

На низкое качество горячего водоснабжения указали мурманчане, проживающие в домах по улицам Халатина и Хлобыстова. Как пояснило гражданам Министерство энергетики и ЖКХ, перевод на закрытую систему дома №11 по пр-д Ивана Халатина запланирован на 2024 год.

В блоке «Социальное обслуживание» пользователи уточняли сроки выплат пенсий и пособий в связи с праздничными днями, а также поднимали вопросы оплаты проезда к месту отдыха и обратно.

Большинство вопросов в блоке «Дороги» касалось неудовлетворительного состояния дорожного полотна. Чаще всего жалобы на ямы поступали из Мурманска. Также пользователи указывали на разрушение покрытия по дороге в Североморск-3.

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