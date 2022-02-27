Уборка улично-дорожной сети региона проходит в круглосуточном режиме

Снегоуборочные мероприятия в отдельных муниципалитетах области идут круглосуточно. Например, как сообщает региональное Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства, в Североморске подрядчиком ведется работа в дневную и ночную смены. Только за февраль вывезено 11630 кубометров снега.

А в Мурманске в рамках режима повышенной готовности примерно такой же объем вывезен только за минувшие сутки. С обильными осадками справляются 124 единицы техники, ночью это количество немногим меньше – 114 снегоуборочных машин.

В Кировске ежедневно коммунальщики вывозят порядка 3000 кубометров снега. Ежесуточно в снегоуборочных мероприятиях задействовано 15 единиц техники на улицах и дорогах города и 10 коммунальных машин для уборки дворов. По словам специалистов, в случае сильных снегопадов муниципалитет готов привлечь стороннюю технику в количестве 8 единиц.

Напомним, что режим повышенной готовности в Мурманске был введён 18 февраля, в остальных муниципалитетах уборка проходит в штатном режиме.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/441198/#&gid=1&pid=1