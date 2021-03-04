На участке реконструкции подъезда к Североморску введены локальные ограничения движенияСборная Северного флота стала чемпионом ВМФ по волейболу
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)04.03.21 09:00

Уборку снега на территориях с режимом повышенной готовности в ежедневном режиме будет контролировать профильный штаб

Мобилизован максимум сил на уборку снега в заполярных муниципалитетах, где до сих пор существовали проблемы в этом направлении. В Мурманске, ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск введён режим повышенной готовности в связи с тяжёлыми погодными условиями. Областной штаб по контролю за уборкой снега в этих муниципалитетах под руководством заместителя губернатора региона Юрия Сердечкина провёл вчера первую встречу.

К уборке дворов и проездов в городах привлечена техника крупных региональных предприятий, среди которых АО «МЭС», «Мурманскводоканал» и ПАО «НОВАТЭК». Спецтехника сопровождает мусоровозы для того, чтобы обеспечить проезд к контейнерным площадкам. До сих пор из-за обильных снегопадов некоторые дворы были заблокированы, теперь эта проблема оперативно решается, в ближайшее время весь мусор будет вывезен.

Ежедневно муниципалитеты будут размещать перечень адресов, где планируется проводить уборку снега. Северян просят своевременно освобождать дворы от личного транспорта, чтобы была возможность качественно очищать дворы и улицы.

В ходе работы штаба участникам был поставлен ряд задач, требующих немедленного решения. Вечером штаб собрался снова, чтобы проконтролировать выполнение работ. Кроме того, было отмечено, что по итогам снегоуборочной кампании будет составлен внутренний рейтинг качества работ управляющих компаний, в котором будут отмечены все организации, которые оперативно и эффективно действовали для очистки территорий от снега, сообщает региональное Министерство информационной политики.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Нас не догонишь… В Арктике
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ИТОГИ ГОДАМурманская областная Дума: «РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ»ЖИЗНЬ ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ
-Политбарометр (18+)
Подробнее22 одномандатника и 10 списочников - Дума одобрила изменения в выборное законодательство
-

Последние комментарии

Владимир
03.03.21 22:10
Напоминает ситуацию с оптимизацией в медицине. Сказали как-то, что на Севере надо сделать вахтовый метод. Народ стал уезжать, в основном, трудоспособный, умный. Поняли, что незачем здесь портить свое
Комментарий к новости:КОММУНАЛЬНЫЙ ДЕТЕКТИВ: Почему на Севере жить хорошо? Ответ знает Юрий Макаренко, «крестоносец» МГТУ
Константин
26.02.21 14:19
Заборы - вот, тоже, интересная тема. Весь город в страшных заборах, которые мешают чистить тротуары, и требуют ежегодного ремонта (покраска, удаление ржавчины, мойка). От них нет никакой практической
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: «Парк махинаторов»
Ерохин Виктор Петрович, сочувствующий.
24.02.21 21:14
Причина этой трагедии - бедность и бесправие граждан России-страдалицы. Она в который раз обнажила, то о чем мы сами знаем! Почему человек не отказался от сей работы и сел за руль и рычаги шнекоротор
Комментарий к новости:На месте недавней трагедии на озере Канентъявр представители московской медиатусовки проводят рискованные заезды
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
123456789101112131415161718192021222324252627282930311234
-Скоро в эфире12:00«Открытая студия». Прямой эфир12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Город особого назначения». Художественный сериал, 4 серия (16+)
-PRO Деньги (16+)Правительство РФ уже в этом году может выделить 460 млн рублей на субсидирование затрат рыбопромышленников на топливо-PRO Валюту (16+)Курс доллара поднимается даже на фоне роста цен на нефть-PRO Энергетику (18+)В феврале Кольская АЭС выдала в Единую энергосистему страны 894,3 млн кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 4 марта-PRO Нефть и газ (18+)Вопрос газификации нашего региона Андрей Чибис обсудил в Москве с Денисом Мантуровым-PRO Законы (18+)Правительство предложило усилить контроль за «безвизовыми» мигрантами
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика