Уборку снега на территориях с режимом повышенной готовности в ежедневном режиме будет контролировать профильный штаб

Мобилизован максимум сил на уборку снега в заполярных муниципалитетах, где до сих пор существовали проблемы в этом направлении. В Мурманске, ЗАТО г. Североморск и ЗАТО Александровск введён режим повышенной готовности в связи с тяжёлыми погодными условиями. Областной штаб по контролю за уборкой снега в этих муниципалитетах под руководством заместителя губернатора региона Юрия Сердечкина провёл вчера первую встречу.

К уборке дворов и проездов в городах привлечена техника крупных региональных предприятий, среди которых АО «МЭС», «Мурманскводоканал» и ПАО «НОВАТЭК». Спецтехника сопровождает мусоровозы для того, чтобы обеспечить проезд к контейнерным площадкам. До сих пор из-за обильных снегопадов некоторые дворы были заблокированы, теперь эта проблема оперативно решается, в ближайшее время весь мусор будет вывезен.

Ежедневно муниципалитеты будут размещать перечень адресов, где планируется проводить уборку снега. Северян просят своевременно освобождать дворы от личного транспорта, чтобы была возможность качественно очищать дворы и улицы.

В ходе работы штаба участникам был поставлен ряд задач, требующих немедленного решения. Вечером штаб собрался снова, чтобы проконтролировать выполнение работ. Кроме того, было отмечено, что по итогам снегоуборочной кампании будет составлен внутренний рейтинг качества работ управляющих компаний, в котором будут отмечены все организации, которые оперативно и эффективно действовали для очистки территорий от снега, сообщает региональное Министерство информационной политики.