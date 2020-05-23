Убывающие из Мурманской области вахтовики ООО «Новатэк-Мурманск» на особом контроле Роспотребнадзора

В аэропорту «Мурманск» внедрена и успешно эксплуатируется специальная система обслуживания пассажиров и багажа чартерных рейсов, выполняемых по заявке ООО «Новатэк-Мурманск».

Накануне к главе администрации Кольского района обратился один из общественников посёлка Мурмаши. По словам местного блогера и по совместительству сотрудника группы организации авиационных перевозок пассажиров аэропорта города «Мурманск» Глеба Чашина, на данный момент в воздушной гавани отсутствуют представители Роспотребнадзора. Они проводили телеметрию пассажиров только в начале пандемии. Сейчас эти функции возложены на работников аэровокзала, которым якобы даже не выдают на службе защитные комбинезоны и другие средства индивидуальной защиты.

Александр Лихолат пообещал разобраться в ситуации, уже вчера Управление по ГОЧС и ПБ Кольского района предоставило официальные материалы проверки.

Все рабочие, покидающие стройплощадку Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений ООО «Новатэк-Мурманск», которая располагается в селе Белокаменка, в обязательном порядке и неоднократно сдают тесты на наличие COVID-19. При этом, перед непосредственной посадкой рабочих в автобусы, сотрудники регионального Управления Роспотребнадзора проводят их термометрию.

На территории самой стройплощадки автотранспорт и сопровождающая техника также подвергается обязательной санитарной обработке. Следование такой колоны от КПП с. Белокаменка до аэропорта «Мурманск» проводится в безостановочном режиме.

Уже по прибытию в воздушную гавань сотрудники Управления Роспотребнадзора и службы безопасности аэропорта выполняют ещё один, предполетный досмотр вахтовиков. Процедура проводится в средствах индивидуальной защиты, с проведением дополнительной термометрии выезжающих и санитарной обработкой их багажа.

Досмотр и дезинфекция осуществляются вне здания аэровокзала. Это исключает любой контакт вахтовиков с гражданами находящимися в здании аэропорта.

При этом выезд сотрудников задействованных на стройке Центра крупнотоннажных морских сооружений за пределы региона, осуществляется только с разрешения Межведомственного оперативного штаба Правительства Мурманской области по борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Все процедуры также контролируются представителями районного оперативного штаба по реализации мер профилактики и контроля за распространением коронавирусной инфекции, пишет МКУ «Управление по ГОЧС и ПБ Кольского района».