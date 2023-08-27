Учащаяся детского технопарка «Кванториум-51» стала лауреатом 1 степени всероссийского конкурса «Палитра ремёсел»
Выпускница объединения «Конструирование, проектирование и технологии изготовления изделий из пластичных материалов» детского технопарка «Кванториум-51» Ольга Ерошкина стала лауреатом 1 степени Всероссийского конкурса изобразительного искусства, декоративно-прикладного творчества «Палитра ремёсел-2023».
Конкурс проходил в Калужской области на базе культурно-образовательного туристического центра «ЭТНОМИР». Мероприятие является частью Всероссийского фестиваля детского и юношеского творчества «Хоровод традиций-2023».
Как сообщает Министерство образования и науки Мурманской области, «Жар-птица» Ольги Ерошкиной в стиле «хохлома» получила высокую оценку жюри и зрителей. Подготовить работу помогла Татьяна Степаненко, педагог дополнительного образования по прикладному творчеству и объёмному рисованию детского технопарка «Кванториум-51».
Фото: https://gov-murman.ru