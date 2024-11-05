Учащиеся гимназии №7 стали победителями зональных соревнований Кубка губернатора Мурманской области по ВФСК ГТО

В мурманском Легкоатлетическом манеже состоялись соревнования в рамках Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов в дисциплине Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (зона «Север»). За право стать победителем зонального турнира состязались школьники из Мурманска, Североморска и Кольского района.

По программе соревнований учащимся предстояло выполнить нормативы по пяти дисциплинам: бег на 30 метров, поднимание туловища из положения лёжа на спине, прыжок в длину с места толчком двумя ногами, наклон вперёд из положения стоя прямыми ногами на гимнастической скамье и подтягивание из виса на высокой перекладине. Лучшая команда определялась наименьшим количеством баллов, суммированных по местам во всех пяти дисциплинах.

Победителем в зоне «Север» стала команда из Мурманска, составленная из учащихся МБОУ «Гимназия №7». Второе место заняли школьники из Кольского района, представляющие МБОУ «Кольская СОШ». На третьей позиции оказались юные спортсмены Североморска, которые учатся в МБОУ «СОШ №10 им. К.И. Душенова».

Как сообщает Министерство спорта Мурманской области, соревнования в рамках Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов проходят по четырём зонам в трёх дисциплинах – волейбол, баскетбол 3*3 и ВФСК ГТО. Следующие состязания состоятся 8 августа в апатитском МАУ ФСК «Атлет», где команды зоны «Юг» и «Центр» примут участие в соревнованиях по баскетболу 3*3.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/