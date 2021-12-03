Прокурор Мурманской области Сергей Паволин проведёт приём граждан 10 декабряМурманчан приглашают на презентацию и обсуждение концепции благоустройства площади Пять Углов
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика (16+)03.12.21 15:30

Учащиеся и члены Городского Ученического парламента Североморска приняли участие в бюджетных слушаниях

2 декабря председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев провёл заседание постоянной комиссии и бюджетные слушания. Депутаты обсудили проекты решений, которые выносятся 7 декабря 2021 года на заседание Совета депутатов.

В бюджетных слушаниях, на которых перед депутатами выступила начальник Управления образования Юлия Гладских, приняли участие 10 членов Городского Ученического парламента, учащиеся 8-11-х классов средних школ флотской столицы.

Напомним, система образования ЗАТО г. Североморск насчитывает 12 школ, из них 1 гимназия, 18 детских садов, 2 Детско-юношеские спортивные школы, Детский морской центр имени В. Пикуля, Центр дополнительного образования, Дом детского творчества, учебный центр и 4 учреждения образования.

На финансирование системы образования в 2022 году будут выделено 2 млн 255 тысяч 891, 84 тысячи рублей (769276,05 из местного бюджета, 1390206,04 из областного бюджета и 96409,74 из федерального бюджета).

Из муниципального бюджета (769276,05 тысячи рублей) 46% будет направлено на финансирование дошкольных образовательных организаций – 356020, 85 тысячи рублей, 25% на образовательные организации – 188971,27 тысячи рублей, 15% на дополнительное образование – 116789,50 тысячи рублей, 12% на прочие учреждения образования – 91850,87 тысячи рублей и 1% на Центр здорового питания – 9585,48 тысячи рублей.

50% из средств консолидированного бюджета – 388 млн 393,84 тысячи рублей будет направлено на заработную плату.  

На организацию бесплатного питания выделяется 87 млн 919,38 тысячи рублей, на социальную поддержку граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 46 млн 597,70 тысячи рублей, на оздоровление детей – 7 млн 597,13 тысячи детей.

Юлия Гладских отметила, что потребность в денежных средствах за счёт средств местного бюджета составляет 77,3% от существующих потребностей.

В 2022 году 1390 млн 206,04 тысячи рублей из областного бюджета будет направлено на ремонт школы №12 и реализацию национального проекта «Современная школа» - на создание детского технопарка «Кванториум». 

96 млн 409,74 тысячи рублей будет израсходовано из федерального бюджета на питание школьников 1-4-х классов, на классное руководство.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/11681-prodolzhayutsya-byudzhetnye-slushaniya-1/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Жители СЗФО рассказали, сколько готовы платить за «коммуналку», еду и транспорт
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2022 ГОД БУДЕТ НАПРАВЛЕН НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ И ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ, А ТАКЖЕ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАМурманская областная Дума: НА СТРАЖЕ ИНТЕРЕСОВ ЗАТОМурманская областная Дума: ПОПРАВКИ В БЮДЖЕТ-2021
-Политбарометр (18+)
ПодробнееБунт на корабле! 17 депутатов горсовета Мурманска пошли против решения партии
-

Последние комментарии

CjkjdtQ
02.12.21 10:24
Соловей наш залётный
Комментарий к новости:Мурманские студенты смогут проходить профессиональную стажировку в региональном правительстве
CNFHBR
01.12.21 17:33
Есть такие понятия, как блат и кумовство. Они играют важную роль в становлении карьеры. Почему про это не рассказали молодежи?
Комментарий к новости:«Диалог на равных» – опыт общения между людьми с разными социальными статусами
Мореман
22.11.21 12:10
Что-то Попова на исповедь потянуло? Об этом говорили с самого начала трагедии, а он в то время сказал, что "хотел бы посмотреть в глаза тому, кто в этом виноват". Так ты на них уже сколько раз смотри
Комментарий к новости:В 2000 году «Курск» затонул из-за столкновения с подлодкой НАТО - Вячеслав Попов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире19:30Новости. Информационная программа (12+)20:00«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)20:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)В регионах СЗФО специалистам финансовой сферы готовы платить 100 тысяч рублей и больше-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 57 копеек, доллар потерял 32 копейки-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС с начала года выработала более 8 млрд кВтч электроэнергии-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 3 декабря-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)Участники конференции ПАСЗР считают необходимым обеспечить финансирование из федерального бюджета федеральной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Наложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2021
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика