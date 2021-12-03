Учащиеся и члены Городского Ученического парламента Североморска приняли участие в бюджетных слушаниях

2 декабря председатель Совета депутатов ЗАТО г. Североморск Евгений Алексеев провёл заседание постоянной комиссии и бюджетные слушания. Депутаты обсудили проекты решений, которые выносятся 7 декабря 2021 года на заседание Совета депутатов.

В бюджетных слушаниях, на которых перед депутатами выступила начальник Управления образования Юлия Гладских, приняли участие 10 членов Городского Ученического парламента, учащиеся 8-11-х классов средних школ флотской столицы.

Напомним, система образования ЗАТО г. Североморск насчитывает 12 школ, из них 1 гимназия, 18 детских садов, 2 Детско-юношеские спортивные школы, Детский морской центр имени В. Пикуля, Центр дополнительного образования, Дом детского творчества, учебный центр и 4 учреждения образования.

На финансирование системы образования в 2022 году будут выделено 2 млн 255 тысяч 891, 84 тысячи рублей (769276,05 из местного бюджета, 1390206,04 из областного бюджета и 96409,74 из федерального бюджета).

Из муниципального бюджета (769276,05 тысячи рублей) 46% будет направлено на финансирование дошкольных образовательных организаций – 356020, 85 тысячи рублей, 25% на образовательные организации – 188971,27 тысячи рублей, 15% на дополнительное образование – 116789,50 тысячи рублей, 12% на прочие учреждения образования – 91850,87 тысячи рублей и 1% на Центр здорового питания – 9585,48 тысячи рублей.

50% из средств консолидированного бюджета – 388 млн 393,84 тысячи рублей будет направлено на заработную плату.

На организацию бесплатного питания выделяется 87 млн 919,38 тысячи рублей, на социальную поддержку граждан, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – 46 млн 597,70 тысячи рублей, на оздоровление детей – 7 млн 597,13 тысячи детей.

Юлия Гладских отметила, что потребность в денежных средствах за счёт средств местного бюджета составляет 77,3% от существующих потребностей.

В 2022 году 1390 млн 206,04 тысячи рублей из областного бюджета будет направлено на ремонт школы №12 и реализацию национального проекта «Современная школа» - на создание детского технопарка «Кванториум».

96 млн 409,74 тысячи рублей будет израсходовано из федерального бюджета на питание школьников 1-4-х классов, на классное руководство.

Фото: https://citysever.ru/novostiq/11681-prodolzhayutsya-byudzhetnye-slushaniya-1/