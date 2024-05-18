Учащиеся инженерного направления завершили свой первый год обучения на базе развивающего образовательного пространства

В мурманском международном лицее сотрудники «АтомЭнергоСбыта» поздравили первых выпускников «Атомкласса».

Напомним, что осенью прошлого года филиал «АтомЭнергоСбыт» Мурманск совместно с администрацией города Мурманска открыли профильный «Атомкласс», оснащенный оборудованием, лабораторными и демонстрационными комплексами для проектной и исследовательской деятельности учащихся.

В этом году выпускниками «Атомкласса» стали 27 юных исследователей.

Праздник прошёл в формате интерактивной игры с выставкой, где школьники представили творческие работы – полигональные фигуры и рисунки. По окончании мероприятия сотрудники мурманского отделения провели награждение участников конкурса и вручили всем учащимся подарки.

«Работа нашего «Атомкласса» помогает ребятам углубленно изучать предметы естественно-математического цикла, погрузиться в исследовательскую деятельностью и познакомиться с современными решениями в применении ядерных технологий. Кто знает, возможно в недалеком будущем сегодняшние выпускники станут сотрудниками мурманского филиала «АтомЭнергоСбыта» и нашими коллегами», – отметила советник директора филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск Татьяна Смирнова.

Фото предоставлено пресс-службой филиала «АтомЭнергоСбыт» Мурманск.