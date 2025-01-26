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Мурманская область. Арктика (16+)26.01.25 16:00

Учащиеся медиашколы «Академия телевидения» встретились с предпринимателями региона

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, в рамках регионального этапа IV Всероссийского конкурса по истории предпринимательства «Наследие выдающихся предпринимателей России» в Мурманске состоялась встреча представителей Мурманского регионального отделения «Опоры России» с воспитанниками медиашколы «Академия телевидения». Такой формат встреч помогает участникам подготовить качественные материалы в диджитал-номинации для конкурса.

На пресс-конференции со студентами предприниматель Алексей Кривенко рассказал о своём пути и желании работать на себя благодаря случаю, а Константин Котловский – о том, как стоить семейный бизнес на протяжении многих лет.

Всероссийский конкурс по истории предпринимательства «Наследие выдающихся предпринимателей России» направлен на привлечение молодёжи к изучению и популяризации истории российского предпринимательства, поддержку научных исследований, создание и выявление лучших курсов и уроков по истории предпринимательства. На региональном этапе из Мурманской области участниками уже стали 50 человек – студенты и преподаватели вузов и ссузов, учащиеся и преподаватели школ региона, готовые погрузиться в мир предпринимательства и узнать больше о его истории.

Предварительные заявки без работ ждут до 1 февраля по ссылке. До 22 февраля будет проводится приём заявок с работами, после чего пройдёт их экспертиза, а с 21 по 25 марта – защита лучших работ и заседание экспертного совета.

Подробные условия конкурса можно прочитать здесь.

Региональный этап всероссийского конкурса проводится Мурманским региональным отделением «Опоры России», Музеем предпринимателей, меценатов и благотворителей, Единым волонтёрским центром Мурманской области, Академией телевидения и проектом «Профизвестность» при поддержке правительства Мурманской области.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, по итогам регионального этапа конкурса будут объявлены самые активные учебные заведения среди вузов, ссузов и школ. А победители и призёры регионального этапа автоматически становятся лауреатами всероссийского конкурса по истории предпринимательства «Наследие выдающихся предпринимателей России» и могут претендовать на призовые места по результатам экспертизы в рамках федерального этапа.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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