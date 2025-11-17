Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений«Большой Вудъявр» продолжает традицию лидерства
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)17.11.25 16:30

Учащиеся муниципального ресурсного центра города Мурманска по обучению пилотированию БПЛА стали победителями и призёрами регионального чемпионата «ЮниорПрофи» Мурманской области

В ноябре в Центре образования «Лапландия» соревновались 50 школьников из детского технопарка «Кванториум», филиала Нахимовского училища, кадетской школы города Мурманска, лицея №1 ЗАТО г. Североморск, лицея имени В.Г. Сизова города Мончегорска, а также школы №8 ЗАТО Североморск-3.

Всего за три дня соревнований участники компетенции «Промышленный дизайн» должны были разработать дизайн-проект компактного и мобильного промышленного пылесоса. Ребята провели анализ существующих решений и нарисовали эскизы будущего изделия. По своим рисункам ребята создали 3D-модель, визуализацию которой использовали в презентации проекта. 

В возрастной категории «10+» все три призовых места заняли воспитанники центра – учащиеся 6 класса Кадетской школы города Мурманска:  1 место – Ярослав Каргапольцев и Матвей Антоненко;  2 место – Михаил Шаповалов и Тимур Русак; 3 место – Иван Богданов и Марк Биткин.

В компетенции «Электроника» в возрастной категории «14+» второе место заняли обучающиеся направления «Проектирование БПЛА» муниципального ресурсного центра города Мурманска по обучению пилотированию БПЛА из 8 класса Губернаторского лицея Тимур Акгун и Дмитрий Аветесян.

Как сообщает администрация города Мурманска, три напряженных дня участники компетенции «Электроника» работали с микроконтроллерами, печатными платами и целой россыпью электронных компонентов, чтобы к финалу соревнований создать электронный прототип аттракциона. Ребятам нужно было не просто собрать схему, грамотно расположив элементы, но и аккуратно спаять, запрограммировать прототип, задать несколько сценариев работы. 

К участию в олимпиаде команды подготовил учитель труда (технологии) Кадетской школы города Мурманска, педагог Муниципального ресурсного центра города Мурманска по обучению пилотированию БПЛА Михаил Титов.

 

 

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31295&page=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда креативных индустрий: конкуренция, динамика зарплат и AI-трансформация
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведенияБУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Сотрудники службы безопасности банка не будут звонить вам. Это мошенники
-

Последние комментарии

Константин Петрович
13.11.25 08:32
Какая прекрасная журналистская успокоительная пилюля. Хоть бы сослались на то, что это депутаты или правительство региона говорит, а то от себя выдали. Надо было обосновать и своё утверждение, что
Комментарий к новости:Несмотря на текущие трудности, в 2026 году в Мурманской области прогнозируется рост ключевых экономических показателей
FynDbrnjh
09.11.25 08:58
С таким словарным изобилием, например, как воркшопы, сторителлинг, движ, менеджмент и местом проведения фестиваля, культура наша далеко шагнёт. Поздравляю!
Комментарий к новости:В Мурманске на морском вокзале начал работу первый Северный фестиваль современной культуры «Смены»
Александр
08.11.25 11:27
Льдин побольше, чтобы и лето не пришло. И последние мурманчане убежали.
Комментарий к новости:В Мурманске на площади Пять Углов приступили к заливке архитектурного бетона
-Правовая консультация (18+)В 2026 году для ряда юридических лиц сохраняется возможность подачи заявлений на кадастровый учёт на бумажном носителе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293031123456789101112131415161718192021222324252627282930
-Скоро в эфире20:30Новости. Информационная программа (12+)21:00«Международные новости». Информационная программа (12+)21:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Деньгами нас манит Москва: лучшие вакансии ноября 2025 года-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился на 68 копеек-PRO Энергетику (18+)На Кольской АЭС подвели итоги ремонтной кампании 2025 года-PRO ЖКХ (18+)Мурманчане просят установить уличные спортивные тренажёры на улице Шевченко-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Правительство РФ предложило увеличить штрафы по трём десяткам экономических преступлений
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»