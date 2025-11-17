Учащиеся муниципального ресурсного центра города Мурманска по обучению пилотированию БПЛА стали победителями и призёрами регионального чемпионата «ЮниорПрофи» Мурманской области

В ноябре в Центре образования «Лапландия» соревновались 50 школьников из детского технопарка «Кванториум», филиала Нахимовского училища, кадетской школы города Мурманска, лицея №1 ЗАТО г. Североморск, лицея имени В.Г. Сизова города Мончегорска, а также школы №8 ЗАТО Североморск-3.

Всего за три дня соревнований участники компетенции «Промышленный дизайн» должны были разработать дизайн-проект компактного и мобильного промышленного пылесоса. Ребята провели анализ существующих решений и нарисовали эскизы будущего изделия. По своим рисункам ребята создали 3D-модель, визуализацию которой использовали в презентации проекта.

В возрастной категории «10+» все три призовых места заняли воспитанники центра – учащиеся 6 класса Кадетской школы города Мурманска: 1 место – Ярослав Каргапольцев и Матвей Антоненко; 2 место – Михаил Шаповалов и Тимур Русак; 3 место – Иван Богданов и Марк Биткин.

В компетенции «Электроника» в возрастной категории «14+» второе место заняли обучающиеся направления «Проектирование БПЛА» муниципального ресурсного центра города Мурманска по обучению пилотированию БПЛА из 8 класса Губернаторского лицея Тимур Акгун и Дмитрий Аветесян.

Как сообщает администрация города Мурманска, три напряженных дня участники компетенции «Электроника» работали с микроконтроллерами, печатными платами и целой россыпью электронных компонентов, чтобы к финалу соревнований создать электронный прототип аттракциона. Ребятам нужно было не просто собрать схему, грамотно расположив элементы, но и аккуратно спаять, запрограммировать прототип, задать несколько сценариев работы.

К участию в олимпиаде команды подготовил учитель труда (технологии) Кадетской школы города Мурманска, педагог Муниципального ресурсного центра города Мурманска по обучению пилотированию БПЛА Михаил Титов.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=31295&page=1