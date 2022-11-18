Учащиеся Мурманского политехнического лицея побывали на экскурсии в ЦУР

Что такое «Наш Север», «Умный регион» и цифровой двойник узнали учащиеся Мурманского политехнического лицея на экскурсии в Центре управления регионом. О том, как можно направить сообщение, например, о необходимости ремонта в школе, какой путь оно проходит, как быстро отвечают чиновники в социальных сетях на самые разные вопросы ребятам, рассказал руководитель ЦУР Мурманской области Алексей Медведев.

Также лицеистов познакомили с интерактивной выставкой, рассказывающей об уже работающих сервисах ЦУР.

«Мы всегда рады гостям в Центре управления регионом. Традиционно показываем все информационные системы, которые задействованы в работе с сообщениями жителей. Большинство процессов в Центре управления регионом автоматизированы и познакомиться с основными IT-решениями школьникам бывает особенно интересно с точки зрения профориентации и выбора будущей профессии. Обязательно приглашаем на курсы программирования в Лицей Академии Яндекс», — отметил на встрече Алексей Медведев.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, на экскурсию может записаться любой житель Мурманской области, выбрав специальную категорию и отправив сообщение через портал «Наш Север».

Фото: https://gov-murman.ru