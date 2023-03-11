Учащиеся политехнического лицея и медицинского колледжа города Мурманска передали окопные свечи для участников СВО

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В региональный исполком партии «Единая Россия» студенты и педагоги политехнического лицея и медицинского колледжа города Мурманска передали более 300 окопных свечей для отправки в зону специальной военной операции.

«Наши юнармейцы и инициативная группа учащихся занимались изготовлением окопных свечей для военнослужащих, которые находятся в зоне специальной военной операции. Целый месяц под руководством учителя технологии Михаила Жарова дети мастерили свечи – ребята приносили банки, а лицей закупил парафин. Это наш маленький вклад, который принесёт пользу и согреет солдат, в одно большое общее дело. Желаем бойцам успеха, победы, здоровья. Берегите себя, мы вас очень любим и ждём!», - прокомментировала Дарьяна Рогова, советник директора по воспитанию и по взаимодействию с детскими общественными объединениями Мурманского политехнического лицея.

«Практически весь колледж принимал участие в изготовлении свечей. Материал закуплен на средства учебного заведения. Мы рады поддержать наших ребят, которые защищают Родину. Ждём их домой с победой!», - рассказал Даниил Попов, студент Мурманского медицинского колледжа.

«Мы понимаем, что нашим защитникам Отечества нужна помощь и поддержка. Каждый учащийся колледжа внёс свою лепту и частичку души, чтобы наши свечи согревали бойцов и дарили им воспоминания о тепле родного очага», - отметила Ярослава Бажина, студентка медицинского колледжа.

Окопная или блиндажная свеча — это самодельная свеча, с помощью которой можно согреться самому, разогреть еду или воду.

Фото предоставлено региональным исполком партии «Единая Россия».