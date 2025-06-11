Учащийся из Мурманской области Дмитрий Семиёхин стал финалистом благотворительного образовательного проекта Фонда поддержки талантливой молодёжи «Будущие лидеры»

Участие в проектах «ПАЗЛ-программирование» и «КОД» длилось весь учебный год, а его итоговым событием стала стажировка – ежегодное недельное мероприятие для самых успешных учеников. Из 750 обучающихся ребят более 50 участников со всей России приехали в Санкт-Петербург. Наш земляк также принял участие в стажировке. Дмитрий успешно прошёл отбор, хорошо учился весь учебный год, активно участвовал в дополнительных активностях, замотивирован участвовать в проекте и развиваться в ИТ-направлении.

Организаторы стажировки предусмотрели обширную программу, насыщенную культурными экскурсиями, познавательными играми, лекциями, командообразующими тренингами. Участники посетили ведущие ИТ-компании города. В течение недели финалисты приняли участие в разработке собственного ИТ-проекта по специально разработанному техническому заданию. Кроме того, ребята первого курса прошли лабораторную практику по системному администрированию в Институте современных специальностей.

Основную аудиторию проектов составляют дети, находящиеся в непростых жизненных обстоятельствах, воспитанники детских домов и подростки из отдалённых малых городов России. Цель образовательных проектов «ПАЗЛ-Программирование» и «КОД» – популяризация информационных технологий среди подрастающего поколения. Проекты дают возможность бесплатно осваивать востребованные в ИТ-сфере навыки и профессии, способствуют всестороннему развитию подростков в современном обществе.

Итоговым мероприятием юбилейной стажировки стали соревнования, во время которых команды представили на суд представительного жюри свои ИТ-проекты.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/548304/#&gid=1&pid=1