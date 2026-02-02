Участие Мурманской области в эксперименте позволит выпускникам быстрее получить востребованную профессию

Одной из тем сегодняшнего оперативного совещания стало расширение доступности среднего профессионального образования в регионе.

«Кольское Заполярье присоединилось к федеральному эксперименту, стартовавшему в 2025 году в трёх регионах. Выражаю благодарность министру просвещения России Сергею Сергеевичу Кравцову за это важное решение. Теперь выпускники 9-х классов, планирующие поступать в колледж, для получения аттестата могут сдать ОГЭ только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. Развитие Арктической зоны требует квалифицированных кадров, и мы должны обеспечить их подготовку. Благодаря этому эксперименту, выпускники 9-х классов, поступающие в колледжи, смогут быстрее и проще начать свой путь к рабочей профессии», - отметил глава региона.

Глава региона подчеркнул, что необходимо обеспечить высокий уровень подготовки в колледжах и поддерживать тесное сотрудничество с предприятиями, чтобы выпускники были готовы к реальной работе.

Приёмная кампания по программам СПО стартует не позднее 20 июня. В 2026 году 23 образовательные организации региона готовы принять более 8 тысяч первокурсников, в том числе на 4,5 тысячи бюджетных мест. Поступление осуществляется на конкурсной основе с учётом среднего балла аттестата.

Участники эксперимента имеют преимущественное право при зачислении на программы, не требующие вступительных испытаний (за исключением медицинских, педагогических, творческих и спортивных специальностей). Также сохраняется первоочередное право на зачисление участников СВО и их детей.

Для выпускников, изменивших образовательные планы после получения результатов экзаменов, предусмотрена возможность досдачи предметов по выбору в дополнительный период в сентябре. Независимо от количества сданных экзаменов выпускники получают аттестаты установленного образца. Требования к качеству знаний и порядок проведения ГИА, за исключением числа экзаменов, остаются неизменными.

Участие Мурманской области в эксперименте позволит выпускникам быстрее получить востребованную профессию и стать частью профессиональных команд предприятий, работающих на развитие российской Арктики.

Подготовка специалистов в колледжах ориентирована на топ-20 образовательных направлений, определённых губернаторским планом «На Севере – жить!». В его рамках обновлена материально-техническая база, улучшены условия для студентов. Регион получил высокую оценку на федеральном уровне: Мурманская область – в пятёрке лидеров по проекту «Профессионалитет».

Подробности по теме доложила Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области.

