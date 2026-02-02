Эхо аварии на ЛЭП: традиционные выездные встречи мурманчан с руководителями управлений административных округов были приостановлены, но продолжатся на текущей неделеТагил рулит, или В Апатитах прошёл ежегодный шоу-конкурс «Бешеная пила»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)02.02.26 14:30

Участие Мурманской области в эксперименте позволит выпускникам быстрее получить востребованную профессию

Одной из тем сегодняшнего оперативного совещания стало расширение доступности среднего профессионального образования в регионе.

«Кольское Заполярье присоединилось к федеральному эксперименту, стартовавшему в 2025 году в трёх регионах. Выражаю благодарность министру просвещения России Сергею Сергеевичу Кравцову за это важное решение. Теперь выпускники 9-х классов, планирующие поступать в колледж, для получения аттестата могут сдать ОГЭ только по двум обязательным предметам – русскому языку и математике. Развитие Арктической зоны требует квалифицированных кадров, и мы должны обеспечить их подготовку. Благодаря этому эксперименту, выпускники 9-х классов, поступающие в колледжи, смогут быстрее и проще начать свой путь к рабочей профессии», - отметил глава региона.

Глава региона подчеркнул, что необходимо обеспечить высокий уровень подготовки в колледжах и поддерживать тесное сотрудничество с предприятиями, чтобы выпускники были готовы к реальной работе.

Приёмная кампания по программам СПО стартует не позднее 20 июня. В 2026 году 23 образовательные организации региона готовы принять более 8 тысяч первокурсников, в том числе на 4,5 тысячи бюджетных мест. Поступление осуществляется на конкурсной основе с учётом среднего балла аттестата.

Участники эксперимента имеют преимущественное право при зачислении на программы, не требующие вступительных испытаний (за исключением медицинских, педагогических, творческих и спортивных специальностей). Также сохраняется первоочередное право на зачисление участников СВО и их детей.

Для выпускников, изменивших образовательные планы после получения результатов экзаменов, предусмотрена возможность досдачи предметов по выбору в дополнительный период в сентябре. Независимо от количества сданных экзаменов выпускники получают аттестаты установленного образца. Требования к качеству знаний и порядок проведения ГИА, за исключением числа экзаменов, остаются неизменными.

Участие Мурманской области в эксперименте позволит выпускникам быстрее получить востребованную профессию и стать частью профессиональных команд предприятий, работающих на развитие российской Арктики.

Подготовка специалистов в колледжах ориентирована на топ-20 образовательных направлений, определённых губернаторским планом «На Севере – жить!». В его рамках обновлена материально-техническая база, улучшены условия для студентов. Регион получил высокую оценку на федеральном уровне: Мурманская область – в пятёрке лидеров по проекту «Профессионалитет».

Подробности по теме доложила Диана Кузнецова, министр образования и науки Мурманской области.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Зри в Северный полюс, или Гренландия становится козырной картой США
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-

Последние комментарии

Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Комментарий к новости:Минэнерго России держит на контроле ситуацию с восстановлением электроснабжения в Мурманской области
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Комментарий к новости:Вынужденные изменения в работе дошкольных и школьных учреждений Мурманска и транспортного обслуживания горожан на 26 января
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
-Правовая консультация (18+)Юрист «SuperJob» рассказал, как работаем и отдыхаем в феврале 2026-го
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293031123456789101112131415161718192021222324252627281
-Скоро в эфире17:30«Хорошие новости». Информационная программа (12+)18:00Мультфильмы (0+/6+)18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в последний месяц 2025 года в лидеры по росту цен в Мурманской области вышли овощи, перевязочные материалы и услуги гостиниц-PRO Валюту (16+)Доллар США дорожает к фунту стерлингов и иене, стабилен в паре с евро-PRO Энергетику (18+)Эхо аварии на ЛЭП: будет сформирован план дополнительных мероприятий по модернизации инфраструктуры электросетей за счёт инвестиций компании «Россеть Северо-Запад»-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 2 февраля-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в феврале
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»