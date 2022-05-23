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Мурманская область. Арктика (16+)23.05.22 14:00

Участие в деловой программе форума «КультАрктика» примут более 600 федеральных и региональных деятелей культуры и бизнеса

Деловая программа форума «КультАртика» https://gov-murman.ru/info/news/452206/ пройдёт в формате свободной дискуссии и охватит пять тематических блоков: «Креативные индустрии Арктики», «Арктическое кино», «Территориальные кластеры Арктики», «Арктический туризм» и «Женщины за сохранение Арктики».

Как сообщила в своём докладе на оперативном совещании в правительстве Мурманской области министр культуры региона Ольга Обухова, на форум приглашены руководители и представители федеральных Минвостокразвития, Минкультуры и Минприроды, а также Федерального агентства по туризму. Участие в дискуссиях на пленарном и секционных заседаниях также примут ведущие российские эксперты в сфере культуры, туризма и креативной экономики.

Напомним, что форум «КультАрктика», приуроченный ко Дню образования Мурманской области, пройдёт в Кольском Заполярье с 27 по 29 мая. Форум организован правительством Мурманской области, региональным Минкультом и областным комитетом по туризму, его девизом станет «Арктика – территория традиций и эксперимента».

Модерировать дискуссию на пленарном заседании будет Андрей Малахов, известный тележурналист и продюсер, а модераторами секционных заседаний станут региональные и федеральные специалисты в области творческих индустрий, туризма и кино. Участники деловой программы обсудят развитие креативных индустрий, продвижение арктических территорий с помощью кинематографа, перспективы развития туристических кластеров, а также роль женщины в устойчивом развитии Арктического региона.

«На форум прибывает представительная делегация сенаторов Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. В рамках программы они проведут секционное заседание «Женщины за сохранение Арктики», которое станет выездным мероприятием Евразийского женского форума – международной площадки, объединяющей женщин-лидеров со всех континентов планеты для обсуждения роли женщин в современном мире и выработки общих подходов к решению глобальных проблем», – пояснила Ольга Обухова.

Как сообщает региональное Министерство культуры, к участию в форуме также приглашены главы и представители культуры и туризма субъектов Российской Федерации, расположенных в Арктической зоне и Северо-Западном федеральном округе. В целом, по предварительным оценкам, деловая программа охватит более 600 человек: представителей муниципалитетов Мурманской области, региональных деятелей культуры, туризма, креативного предпринимательства и некоммерческих организаций Кольского Заполярья.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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