Участие в нацпроекте «Образование» позволило привлечь около 66 млн рублей из федерального бюджета для открытия центров «Точка роста»

На текущий момент в школах Мурманской области функционируют 53 центра образования «Точка роста». Подробно о ходе реализации федерального проекта «Современная школа» вчера в ходе оперативного совещания регионального правительства рассказала министр образования и науки Диана Кузнецова.

«Благодаря нацпроекту «Образование» разрыв в качестве образования между городскими и сельскими школами сокращается. Центры «Точка роста» выполняют свою основную миссию – дать равные возможности для обучения детей вне зависимости от места их проживания, обеспечить право каждого на доступное качественное образование», – подчеркнула глава профильного ведомства.

Проект «Точки роста» нацпроекта «Образование» позволяет детям осваивать общеобразовательные и дополнительные программы на новых, современных компьютерах, 3D-принтерах, учиться пользоваться квадрокоптерами и шлемами виртуальной реальности, отрабатывать навыки оказания первой помощи. Сегодня свыше 29,5 тысячи школьников 53 школ региона имеют возможность осваивать основные и дополнительные образовательные программы на современном оборудовании.

Заполярные центры образования открыты по разным направлениям: 29 «Точек роста» – цифрового и гуманитарного профилей, 24 – естественно-научной и технологической направленностей. К началу следующего учебного года ещё 9 современных пространств откроются для школьников Кировска, Мончегорска, Оленегорска, Полярных Зорь, Кандалакши, Кольского района и Печенгского муниципального округа. На эти цели из федерального и областного бюджета будет направлено около 20 млн рублей. Таким образом с 1 сентября 2023 года в системе образования Кольского Заполярья будут работать 62 «Точки роста», что составит 65% от числа всех школ области за исключением Мурманска, Апатитов и Североморска. Как отметила Диана Кузнецова, в данных муниципалитетах в рамках регионального стратегического плана «На Севере – жить» реализуется проект «Уникум» – оснащённые современным оборудованием кабинеты физики (астрономии), химии, биологии и информатики для подготовки к различным формам олимпиад, а также для проведения научно-исследовательской деятельности.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, создание современных условий является стимулом и для повышения профессионального уровня учителей. Педагоги центров «Точка роста» успешно участвуют в конкурсах профессионального мастерства: в 2021-2022 годах победителями и финалистами конкурсов «Учитель года Мурманской области», «Учитель здоровья», «Воспитать человека» стали учителя 9 центров «Точка роста» из 6 муниципалитетов.

Фото: https://gov-murman.ru