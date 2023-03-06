Участие в открытии Полярной Олимпиады приняли порядка пяти тысяч человек, ещё более 20 тысяч посмотрели трансляцию церемонии

В минувшую субботу в Мурманске состоялась церемония открытия 88-го международного традиционного Праздника Севера и 63-го Праздника Севера учащихся. Старт Полярной Олимпиаде дали министр спорта РФ Олег Матыцин и губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

«Событие получилось ярким. Участие в открытии приняли порядка пяти тысяч северян, и ещё более 20 тысяч человек посмотрели трансляцию церемонии Праздника Севера в социальных сетях. Хочу поблагодарить всех организаторов мероприятия, а также спортсменов и волонтёров, которые создали по-настоящему народный праздник. Желаю всем спортсменам удачи в стартах Полярной Олимпиады и новых спортивных побед, а болельщикам ярких впечатлений», – сказал в рамках оперативного совещания глава региона.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, губернатор сообщил, что уже известны первые результаты соревнований по горнолыжному спорту, альпинизму и зимнему виндсерфингу. Расписание состязаний размещено на сайте регионального Министерства спорта.

Фото: https://gov-murman.ru