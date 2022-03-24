Участие в программе «Приоритет – 2030» и создание объединенного кампуса для региональных вузов – вице-премьер Дмитрий Чернышенко поддержал инициативы Мурманской области в сфере образования

Предложения губернатора Мурманской области Андрея Чибиса по развитию в Кольском Заполярье образовательной среды были поддержаны заместителем председателя правительства РФ Дмитрием Чернышенко на состоявшейся сегодня в Москве рабочей встрече.

Андрей Чибис и Дмитрий Чернышенко обсудили инициативу региона по формированию отдельных треков для вузов арктической зоны в части возможности их участия в Программе стратегического академического лидерства «Приоритет – 2030» и конкурсном отборе на строительство кампусов мирового уровня. На сегодняшний день критерии отбора ограничивают эту возможность для вузов, расположенных в Мурманской области.

«Развитие Арктической зоны РФ сегодня идёт интенсивно, что особенно ярко демонстрирует Мурманская область. Функционирование крупных инвестиционных проектов формирует высокую потребность в квалифицированных кадрах и технологиях. Все это обуславливает необходимость активного развития региональных вузов. В этой связи особенно важной является поддержка вузов посредством федеральных программ», – подчеркнул Андрей Чибис.

Напомним, вопрос создания в Мурманске единого студенческого кампуса мирового уровня поднимался главой региона на совместном заседании Госсовета РФ и Совета при Президенте РФ по науке и образованию в декабре прошлого года. Кроме того, идею создания единого кампуса МГТУ и МАГУ и участие главных вузов региона в конкурсе для вхождения в программу поддержки развития российских университетов – 2030 поддержал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, цель программы «Приоритет - 2030» – к 2030 году сформировать в России более 100 прогрессивных современных университетов - центров научно-технологического и социально-экономического развития страны. Университеты, ставшие участниками программы, будут вырабатывать и распространять по всей системе высшего образования лучшие практики научно-исследовательской, инновационной и образовательной деятельности, повысят привлекательность жизни и работы в регионах России, в том числе для иностранных студентов и зарубежных ученых. Они позволят сформировать у выпускников российских университетов навыки и умения, необходимые для их успеха на современном рынке труда и в будущем в условиях стремительного научно-технологического прогресса.