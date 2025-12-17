Девять мастеров из Мурманской области стали победителями Всероссийского конкурса «Туристический сувенир» в различных номинацияхМурманская область вошла в топ-5 регионов СЗФО по спросу на рабочий персонал
Участие во Всероссийском конкурсе профмастерства станет доступнее для северян

С 2026 года проведение в Мурманской области Всероссийского конкурса «Лучший по профессии», который предусмотрен нацпроектом «Кадры», будет поддержано федеральным финансированием.

Основное изменение заключается в том, что теперь регион может получить субсидию не только на финальный общероссийский этап, но и на региональные соревнования. Для этого необходимо организовать конкурсные испытания как минимум по четырём профессиям.

Субсидию можно будет направить на создание площадок для соревнований и информационное сопровождение конкурса. Кроме того, федеральными средствами будут компенсированы транспортные расходы мурманчан — победителей регионального этапа: им оплатят билеты на финальные соревнования и обратно.

Соответствующие изменения в госпрограмму «Содействие занятости населения» утверждены постановлением правительства РФ.

«Федеральная поддержка конкурса «Лучший по профессии» откроет новые возможности для развития кадрового потенциала Мурманской области. Она позволит системно и на качественно новом уровне выявлять и поддерживать талантливых рабочих и специалистов, чей труд является основой для функционирования ключевых отраслей региона — от промышленного производства и транспорта до социальной сферы», — пояснил министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев.

«Системная поддержка рабочих специальностей через такие проекты усиливает привлекательность рабочих профессий для молодёжи, мотивирует предприятия активнее участвовать в подготовке кадров и в итоге повышает конкурентоспособность всей экономики Заполярья», — отметила директор Кадрового центра «Работа России» Мурманской области Юлия Рябинова.

Как отмечает Министерство труда и социального развития Мурманской области, «Лучший по профессии» — Всероссийский конкурс профессионального мастерства для специалистов самых востребованных рабочих профессий. С 2025 года он является частью федерального проекта «Человек труда» национального проекта «Кадры». Отбор лучших мастеров проводят в два этапа: сначала на региональном уровне, потом на федеральном. В 2025 году за победу боролись представители 79 регионов из более чем тысячи компаний.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/558835/#&gid=1&pid=1

