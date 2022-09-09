Участница форума классных руководителей: мы учим детей и должны учиться сами

В октябре 2022 года в Москве во второй раз состоится Всероссийский форум классных руководителей. Среди участников — учитель русского языка и литературы Мурманского политехнического лицея Дарьяна Рогова.

«За три года в роли классного руководителя 8 «В» класса я получила колоссальный опыт, которым хотела бы поделиться с коллегами из других регионов нашей страны. Конечно же, надеюсь привезти с форума что-то полезное и необычное для классных руководителей лицея! Мы учим детей и должны учиться сами – это залог хорошего учителя и наставника», – рассказала Дарьяна.

Конкурсантам предстояло пройти небольшое тестирование и записать видеовизитку, главным вопросом которой был – почему вы хотите поехать на форум? Наша участница ответила честно и кратко — эмоции, опыт, общение.

Дарьяна уверена, что работа учителя – это про добро, теплоту и эмоции. Такие мероприятия способны зарядить эмоциями как самих педагогов, так и их воспитанников, ведь полученные на форуме знания и навыки учителя смогут применять на практике.

Всего на форум подали заявки 64 тысячи педагогов со всей страны. Из них только 1300 прошли конкурсные испытания и были приглашены в финал конкурса.

Как сообщает Центр управления регионом Мурманской области, I Всероссийский форум классных руководителей прошёл 9–10 октября 2021 года в Москве. В нём приняли участие порядка 1000 педагогов из всех регионов страны.

Фото: https://gov-murman.ru