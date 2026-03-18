С 17 марта в Мурманской области начался приём заявок на участие в региональном этапе Всероссийского конкурса «Семья года»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)18.03.26 14:30

Участница Олимпийских игр Ксения Коржова дала старт соревнованиям в Оленегорске

Оленегорск стал центром притяжения юных конькобежцев. В Центре культуры и досуга «Полярная звезда» состоялась торжественная церемония открытия межрегиональных соревнований по конькобежному спорту в рамках 66-го Праздника Севера учащихся. Почётными гостями мероприятия стали председатель правления Федерации конькобежного спорта Мурманской области Наталья Зыкина и наша землячка, мастер спорта, член сборной России, участница Олимпийских игр в Милане Ксения Коржова.

Обращаясь к юным спортсменам, Ксения поприветствовала участников и поделилась личной историей успеха, которая началась именно с этих стартов.

«Для меня большая честь открывать эти соревнования, потому что я сама когда-то стояла на вашем месте. Моя первая грамота в портфолио появилась именно здесь, на Празднике Севера в 2013 году. Этот старт стал для меня судьбоносным и открыл дверь в большой спорт. Ребята, наслаждайтесь каждой секундой на льду, верьте в свои силы, не бойтесь ошибок и поддерживайте друг друга. Помните: Олимпийцы не рождаются на Олимпиадах — они вырастают из таких вот стартов, как сегодня. Всем удачи и красивых забегов!», – сказала северянка.

В ближайшее время титулованная спортсменка проведёт для конькобежцев встречу, где расскажет о своём спортивном пути к олимпийской мечте.

Соревнования в Оленегорске продлятся до 19 марта. На лёд выйдут 200 спортсменов из Мурманской и Вологодской областей, Республики Карелия и Пермского края. Им предстоит сразиться за победу на отдельных дистанциях, в смешанных эстафетах и масстарте.

Далее 19 марта эстафету примут участники 91-го Праздника Севера. На ледовой арене спортшколы «Олимп» соберутся около 100 сильнейших конькобежцев из 11 регионов России, чтобы разыграть медали Полярной Олимпиады. Соревнования пройдут с 19 по 22 марта, а церемония открытия состоится 20 марта в 11.00.

 

 

Фото (администрация города Оленегорска): https://gov-murman.ru/info/news/563967/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире15:50«ДНК России». Документальный цикл (16+)16:20«Нобелевские лауреаты». Документальный фильм (16+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»