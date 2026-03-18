Участница Олимпийских игр Ксения Коржова дала старт соревнованиям в Оленегорске

Оленегорск стал центром притяжения юных конькобежцев. В Центре культуры и досуга «Полярная звезда» состоялась торжественная церемония открытия межрегиональных соревнований по конькобежному спорту в рамках 66-го Праздника Севера учащихся. Почётными гостями мероприятия стали председатель правления Федерации конькобежного спорта Мурманской области Наталья Зыкина и наша землячка, мастер спорта, член сборной России, участница Олимпийских игр в Милане Ксения Коржова.

Обращаясь к юным спортсменам, Ксения поприветствовала участников и поделилась личной историей успеха, которая началась именно с этих стартов.

«Для меня большая честь открывать эти соревнования, потому что я сама когда-то стояла на вашем месте. Моя первая грамота в портфолио появилась именно здесь, на Празднике Севера в 2013 году. Этот старт стал для меня судьбоносным и открыл дверь в большой спорт. Ребята, наслаждайтесь каждой секундой на льду, верьте в свои силы, не бойтесь ошибок и поддерживайте друг друга. Помните: Олимпийцы не рождаются на Олимпиадах — они вырастают из таких вот стартов, как сегодня. Всем удачи и красивых забегов!», – сказала северянка.

В ближайшее время титулованная спортсменка проведёт для конькобежцев встречу, где расскажет о своём спортивном пути к олимпийской мечте.

Соревнования в Оленегорске продлятся до 19 марта. На лёд выйдут 200 спортсменов из Мурманской и Вологодской областей, Республики Карелия и Пермского края. Им предстоит сразиться за победу на отдельных дистанциях, в смешанных эстафетах и масстарте.

Далее 19 марта эстафету примут участники 91-го Праздника Севера. На ледовой арене спортшколы «Олимп» соберутся около 100 сильнейших конькобежцев из 11 регионов России, чтобы разыграть медали Полярной Олимпиады. Соревнования пройдут с 19 по 22 марта, а церемония открытия состоится 20 марта в 11.00.

