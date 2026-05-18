Участница проекта «Звезда Севера» запустила серию встреч по развитию женского социального предпринимательства в военных гарнизонах

В городе Полярный ЗАТО Александровск запустили новый социальный проект для женщин «Арктический импульс: объединяем людей, развиваем территорию». Его инициатором стала Анастасия Мелехина – активная участница «Звезды Севера», выпускница образовательной программы «Женщина-лидер. Флотские города» Мастерской управления «Сенеж» и Единого волонтёрского центра.

Новая социальная инициатива включает встречи и мастер-классы для женщин, проживающих в ЗАТО. Основная цель – создание сообщества для развития и реализации социальных проектов и бизнес-идей на этих территориях. В рамках первой встречи при поддержке ЕВЦ для жительниц ЗАТО Александровск провели мастер-класс по социальному предпринимательству от постоянного спикера конференции «Звезда Севера», вице-резидента бизнес-школы РСПП Дмитрия Богданова.

«Анастасия Мелехина – это яркий пример постоянной участницы нашего сообщества «Звезда Севера», не побоявшейся заявить о себе. Темы самореализации, запуска социальных инициатив, поддержки детей и подростков — очень востребованы сегодня. И только сами девушки, живущие в таких городах, как Полярный, Снежногорск и Гаджиево, лучше знают, что им действительно не хватает. Как показывает время, инициативы, изначально созданные местными девушками для своего же окружения – самые искренние. И в результате расширяются до межрегиональных масштабов и приносят наибольшую пользу обществу», – сказала руководитель Единого волонтёрского центра Мурманской области Евгения Чибис.

Организаторы мероприятий уверены, что такие инициативы помогут сплотить женщин ЗАТО Александровск, а дадут толчок для новых бизнес-идей, которые улучшат качество жизни и сделают предпринимательскую среду в военных гарнизонах комфортнее.

«У нас в ЗАТО очень много активных девушек, которые уже пробуют себя в предпринимательской деятельности, открывая новые направления. И много тех, кто хотел бы попробовать вести социальные проекты, чтобы принести пользу нашему муниципалитету. Именно поэтому мы создали некоммерческую организацию по поддержке общественных инициатив женщин «Русская Арктика». Планируется проведение встреч со спикерами, которые могут дать полезные знания и навыки, ведь далеко не у всех есть возможность ездить для обучения в другие города. Так мы хотим создать женское сообщество, которое внесет свой вклад в развитие наших территорий. Благодарим Единый волонтерский центр за поддержку и помощь в привлечении первого спикера для нашего проекта», – сказала Анастасия Мелехина.

Проект «Звезда Севера» Единого волонтёрского центра Мурманской области объединяет и поддерживает женщин из закрытых военных городов и жён военнослужащих, помогая обрести уверенность, получить новые знания и компетенции для реализации собственных социальных инициатив. С 2020 года участницы и амбассадоры конференции реализовали более 20 собственных проектов, направленных на развитие женских сообществ и улучшения качества жизни в своих населенных пунктах  («Просто будь!», «ДругаЯ», «Мы – семья», «Медиабриллианты флотских городов», «Офицерский бал», «Малина», «Полярная звезда», «ЗОВ», «Мама в форме», «Осень на Тороповой даче» и другие). Участницы сообщества системно получают гранты на реализацию проектов и завоевывают победы в федеральных и международных конкурсах.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/567740/#&gid=1&pid=1

