Участница производственно-пищевого кластера Мурманской области открыла собственный бренд «Ателье тортов»

Кластерные инициативы получили активное распространение в большинстве субъектов Российской Федерации. На сегодняшний день в Мурманской области реализуется более 40 кластерных инициатив, в их число входит участница регионального производственно-пищевого кластера – индивидуальный предприниматель Лилия Тарзимина.

Не так давно Лилия мечтала открыть свой бизнес в производственно-пищевой сфере. Предприниматель прошла обучение кондитерскому делу, выпекала торты на дому, создала страницу в социальной сети «ВКонтакте», где выкладывала фото работ. Первыми заказчиками были родные и друзья, позднее хобби переросло в бизнес.

При поддержке Центра кластерного развития Мурманской области, в 2022 году для бизнеса Лилии была разработана система управления ХАССП – это международная система управления пищевой безопасностью для любого проекта, который занимается приготовлением еды для потребителей. Это позволило наладить сотрудничество с кафе и ресторанами и организовать поставку им кондитерских изделий. Следующим шагом стала самостоятельная регистрация бренда «Ателье тортов» который уже знаком многим жителям нашего города.

В результате оказанной Лилии поддержки открыт кондитерский цех, штат сотрудников расширен до 2 человек, в 2 раза увеличен объем выпускаемой продукции, а также заключены договоры на поставку продукции в кафе и рестораны Мурманска.

Как сообщает региональное Министерство развития Арктики и экономики, помощь участникам кластеров, координируемых региональным Центром кластерного развития, осуществляется при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках реализации Национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

Фото: https://gov-murman.ru