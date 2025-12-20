Участник проекта «Герои Севера» Александр Реведжук встретился с курсантами филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске

В филиале Нахимовского военно-морского училища в Мурманске прошёл «Урок мужества». Его провёл участник специальной военной операции, участник регионального проекта «Герои Севера» Александр Реведжук.

Встреча прошла в тёплой, доверительной атмосфере. Офицер открыто отвечал на все вопросы курсантов, рассказал о реальных эпизодах службы. Нахимовцы узнали, как проходит подготовка боевого пловца, чем отличается разведка под водой от действий на суше и как военнослужащие обеспечивают безопасность на прибрежных направлениях.

В рамках встречи военнослужащий также рассказал, как поступить в военный вуз, какие качества нужны будущему офицеру и где в России готовят специалистов для водолазных подразделений. Урок стал для нахимовцев не просто лекцией, а живым примером того, как выглядит служба, основанная на дисциплине, выдержке и преданности долгу.

Как сообщает Министерство информационной политики Мурманской области, Александр Реведжук – выпускник Дальневосточного высшего общевойскового командного училища. С 2019 года служит на Северном флоте водолазным специалистом, с 2022 года – в зоне специальной военной операции. За личное мужество, проявленное при выполнении боевой задачи, награждён медалью «За отвагу».

Фото (пресс-служба филиала Нахимовского военно-морского училища в Мурманске): https://gov-murman.ru/info/news/559061/#&gid=1&pid=8