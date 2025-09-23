Участник программы «Герои Севера» Егор Шубин ознакомился с работой образовательных центров в сфере беспилотных авиасистем в Мурманске

Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова и участник программы «Герои Севера» Егор Шубин посетили образовательные центры в сфере беспилотных авиационных систем (БАС) в Мурманском колледже экономики и информационных технологий и Центре опережающей профессиональной подготовки региона.

В колледже реализуются программы дополнительного образования по производству и эксплуатации БАС. Здесь обучают как управлению, так и техническому обслуживанию беспилотников. Подготовка ведется по специальным программам.

В Центре опережающей профессиональной подготовки Егор Шубин ознакомился с курсами для операторов БПЛА. По итогам обучения выпускники получают сертификат, позволяющий работать в динамично развивающейся отрасли. Такие курсы уже прошли более 100 северян, 20 из них – военнослужащие.

«Беспилотные авиационные системы находят применение в самых разных сферах – от картографии и строительства до мониторинга и сельского хозяйства. Для региона это перспективное направление, и мы создаем условия для подготовки квалифицированных кадров», – отметила Диана Кузнецова.

Егор Шубин также пообщался с директорами учреждений, выразил заинтересованность в дальнейшем участии в круглых столах и мероприятиях, посвященных развитию отрасли. Он отметил, что хотел бы активно включиться в развитие образовательных инициатив в регионе, наладить постоянное взаимодействие с педагогами и студентами.

«Мне хотелось бы попробовать себя в преподавании или консультациях, уделять время живому общению со студентами, видеть, как работают центры и какие вопросы возникают у ребят. Было бы полезно организовать соревнования для оценки уровня подготовки и стимулирования лучших», – поделился Егор Шубин.

Министр Диана Кузнецова также обсудила с участником программы «Герои Севера» развитие среднего профессионального образования в регионе и программу «Профессионалитет». Эта федеральная инициатива обеспечивает колледжи современным оборудованием, укрепляет связи с работодателями и позволяет выпускникам сразу находить работу. По итогам обучения не менее 85% из них гарантированно трудоустраиваются. В этом году в колледжи Мурманской области поступило около 14 тысяч заявлений – на 10% больше, чем годом ранее. Особенно вырос интерес к инженерным и техническим специальностям. Рост популярности во многом связан с реализацией президентской программы и поддержкой правительства Мурманской области.

«Правительство и глава региона Андрей Чибис уделяют большое внимание подготовке востребованных кадров. Благодаря реализации президентских программ, губернаторскому плану «На Севере – жить!» и поддержке ведущих компаний девять колледжей Мурманской области вошли в ТОП-10 национального рейтинга по уровню трудоустройства и заработной платы выпускников. Это результат системной работы», – подчеркнула Диана Кузнецова.

