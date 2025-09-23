На портале «Молодая Арктика» открыт приём заявок на участие в конкурсе на специальные стипендии губернатора Мурманской областиВ Мурманской области стартовал осенний этап «Монетной недели»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)23.09.25 15:30

Участник программы «Герои Севера» Егор Шубин ознакомился с работой образовательных центров в сфере беспилотных авиасистем в Мурманске

Министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова и участник программы «Герои Севера» Егор Шубин посетили образовательные центры в сфере беспилотных авиационных систем (БАС) в Мурманском колледже экономики и информационных технологий и Центре опережающей профессиональной подготовки региона.

В колледже реализуются программы дополнительного образования по производству и эксплуатации БАС. Здесь обучают как управлению, так и техническому обслуживанию беспилотников. Подготовка ведется по специальным программам.

В Центре опережающей профессиональной подготовки Егор Шубин ознакомился с курсами для операторов БПЛА. По итогам обучения выпускники получают сертификат, позволяющий работать в динамично развивающейся отрасли. Такие курсы уже прошли более 100 северян, 20 из них – военнослужащие. 

«Беспилотные авиационные системы находят применение в самых разных сферах – от картографии и строительства до мониторинга и сельского хозяйства. Для региона это перспективное направление, и мы создаем условия для подготовки квалифицированных кадров», – отметила Диана Кузнецова.

Егор Шубин также пообщался с директорами учреждений, выразил заинтересованность в дальнейшем участии в круглых столах и мероприятиях, посвященных развитию отрасли. Он отметил, что хотел бы активно включиться в развитие образовательных инициатив в регионе, наладить постоянное взаимодействие с педагогами и студентами.

«Мне хотелось бы попробовать себя в преподавании или консультациях, уделять время живому общению со студентами, видеть, как работают центры и какие вопросы возникают у ребят. Было бы полезно организовать соревнования для оценки уровня подготовки и стимулирования лучших», – поделился Егор Шубин. 

Министр Диана Кузнецова также обсудила с участником программы «Герои Севера» развитие среднего профессионального образования в регионе и программу «Профессионалитет». Эта федеральная инициатива обеспечивает колледжи современным оборудованием, укрепляет связи с работодателями и позволяет выпускникам сразу находить работу. По итогам обучения не менее 85% из них гарантированно трудоустраиваются. В этом году в колледжи Мурманской области поступило около 14 тысяч заявлений – на 10% больше, чем годом ранее. Особенно вырос интерес к инженерным и техническим специальностям. Рост популярности во многом связан с реализацией президентской программы и поддержкой правительства Мурманской области.

«Правительство и глава региона Андрей Чибис уделяют большое внимание подготовке востребованных кадров. Благодаря реализации президентских программ, губернаторскому плану «На Севере – жить!» и поддержке ведущих компаний девять колледжей Мурманской области вошли в ТОП-10 национального рейтинга по уровню трудоустройства и заработной платы выпускников. Это результат системной работы», – подчеркнула Диана Кузнецова.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553801/#&gid=1&pid=4

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Игорь Абрамов
22.09.25 12:48
Победа она одна, для всех советских людей! Спасибо за идею, за память, за талантливую театрализацию, великолепную хореографию и пронизывающий вокал. Всем исполнителям, режиссёрам и хореографам браво!
Комментарий к новости:Коллективы «Кировки» выступят в Туле на гала-концерте Всероссийского фестиваля народного творчества «Салют Победы»
Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире18:30«Открытая студия». (Повтор, 12+)19:00«Международные новости». Информационная программа (12+)19:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)После вмешательства прокуратуры Ленинского административного округа г. Мурманска восстановлены права работников предприятия на оплату труда-PRO Валюту (16+)Курс евро вырос на 7 копеек, доллара снижается почти 67 копеек-PRO Энергетику (18+)Эксперты ВАО АЭС провели наблюдения за работой персонала оперативных смен Кольской атомной станции-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 23 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Региональные парламентарии предлагают предоставить право на бесплатную юридическую помощь многодетным семьям и ограничить мигрантам работу в сфере легкового такси
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»