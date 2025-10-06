Министерство образования и науки Мурманской области и компания «ФосАгро» продолжат развитие проекта «Горняк будущего»109 лет Мурманску: в День города завершено строительство Центра культурного развития
Участник программы «Герои Севера» Егор Шубин провел практическое занятие по БПЛА в Губернаторском лицее

В технопарке Губернаторского лицея Мурманска для старшеклассников прошёл урок по основам безопасности и защиты Родины, посвящённый применению беспилотных летательных аппаратов. Гостем лицея стал ветеран специальной военной операции, участник региональной программы «Герои Севера» Егор Шубин.

Он рассказал лицеистам о возможностях дронов и провёл практическое занятие по управлению беспилотниками. Во время встречи ребята узнали о современных направлениях применения БПЛА – от сельского хозяйства и промышленности до съёмок фильмов и освоения Арктики. После теоретической части школьники попробовали свои силы на профессиональном симуляторе и испытали квадрокоптеры в действии.

«Потенциал дронов раскрывается всё больше и больше. Они могут нести разрушение, но могут и работать на благо людей. Сегодня эти технологии применяются в агросекторе, промышленности, логистике, и у ребят есть возможность первыми войти в эту сферу. Было бы здорово, если бы кто-то из сегодняшних участников урока в будущем стал профессиональным оператором БПЛА», - отметил Егор Шубин.

Директор Губернаторского лицея Лариса Михайлова подчеркнула возможности, которые открываются перед лицеистами благодаря обучению на современном и передовом оборудовании.

«Наш технопарк – это уникальное в регионе пространство, оснащенное современным оборудованием. Здесь проходят как основные занятия, так и внеурочная деятельность. Благодаря технике нового поколения ребята получают реальные практические навыки, отрабатывают управление сложными системами и осваивают технологии будущего. Сегодняшний урок показал, что образовательный процесс может быть максимально практико-ориентированным и мотивирующим. Мы стремимся к тому, чтобы наши лицеисты находили своё призвание уже за школьной партой», - отметила директор.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, Губернаторский лицей создан по инициативе главы региона Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере – жить!». Здесь готовят будущих специалистов по ключевым направлениям развития Арктики: Северный морской путь, минеральные ресурсы и технологии, биоресурсы и биотехнологии. Для обучения школьников создан технопарк нового поколения, где лицеисты изучают робототехнику, 3D-технологии, судомоделирование, беспилотные системы, инженерную графику.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/554533/#&gid=1&pid=4

Комментарии

Последние комментарии

Лика
01.10.25 12:30
Обратите внимание Степан Быдоровский - мальчик из интервью - это ее сын. Теперь в мошеннические схемы она вовлекает и собственных детей.
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Лика
01.10.25 12:28
Светлана Сысоева - мо****ца со стажем. Она зарабатывает деньги на мужиках и на том, что устраивается в самые различные медучреждения, устраивает громкие скандалы, и требует денег за молчание. *- ку
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: моя опасная медицина
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
30.09.25 18:25
Здравствуйте, жители города-героя! В связи с застройкой, строительством нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта я НАСТОЯТЕЛЬНО рекомендую всем Вам ознакомится с материалами архитектора Натальи
Комментарий к новости:Строительство нового жилого комплекса в Малой Долине Уюта волнует жителей Первомайского округа Мурманска
