Участник программы «Герои Севера» Егор Шубин провел практическое занятие по БПЛА в Губернаторском лицее

В технопарке Губернаторского лицея Мурманска для старшеклассников прошёл урок по основам безопасности и защиты Родины, посвящённый применению беспилотных летательных аппаратов. Гостем лицея стал ветеран специальной военной операции, участник региональной программы «Герои Севера» Егор Шубин.

Он рассказал лицеистам о возможностях дронов и провёл практическое занятие по управлению беспилотниками. Во время встречи ребята узнали о современных направлениях применения БПЛА – от сельского хозяйства и промышленности до съёмок фильмов и освоения Арктики. После теоретической части школьники попробовали свои силы на профессиональном симуляторе и испытали квадрокоптеры в действии.

«Потенциал дронов раскрывается всё больше и больше. Они могут нести разрушение, но могут и работать на благо людей. Сегодня эти технологии применяются в агросекторе, промышленности, логистике, и у ребят есть возможность первыми войти в эту сферу. Было бы здорово, если бы кто-то из сегодняшних участников урока в будущем стал профессиональным оператором БПЛА», - отметил Егор Шубин.

Директор Губернаторского лицея Лариса Михайлова подчеркнула возможности, которые открываются перед лицеистами благодаря обучению на современном и передовом оборудовании.

«Наш технопарк – это уникальное в регионе пространство, оснащенное современным оборудованием. Здесь проходят как основные занятия, так и внеурочная деятельность. Благодаря технике нового поколения ребята получают реальные практические навыки, отрабатывают управление сложными системами и осваивают технологии будущего. Сегодняшний урок показал, что образовательный процесс может быть максимально практико-ориентированным и мотивирующим. Мы стремимся к тому, чтобы наши лицеисты находили своё призвание уже за школьной партой», - отметила директор.

Как отмечает Министерство образования и науки Мурманской области, Губернаторский лицей создан по инициативе главы региона Андрея Чибиса в рамках плана «На Севере – жить!». Здесь готовят будущих специалистов по ключевым направлениям развития Арктики: Северный морской путь, минеральные ресурсы и технологии, биоресурсы и биотехнологии. Для обучения школьников создан технопарк нового поколения, где лицеисты изучают робототехнику, 3D-технологии, судомоделирование, беспилотные системы, инженерную графику.

