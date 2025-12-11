Участник программы «Герои Севера» Илья Жуков принял участие в торжественных мероприятиях в Кремле в День героев Отечества

В День героев Отечества Президент России Владимир Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России в Георгиевском зале Большого Кремлёвского Дворца, где собрались более 200 военных и гражданских лиц, проявивших особое мужество и героизм.

Среди участников мероприятия – Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, кавалеры ордена Святого Георгия, а также награждённые тремя и более орденами Мужества, – в том числе участник программы «Герои Севера», трёхкратный кавалер ордена Мужества Илья Жуков.

«Быть участником такого значимого события – огромная честь и большая ответственность одновременно. Для меня лично участие в Дне героев Отечества стало возможностью почувствовать себя частью великой истории нашей страны, ощутить гордость за тех, кто защищает наше Отечество каждый день, рискуя собственной жизнью ради мира и спокойствия наших сограждан», – поделился Илья Жуков.

Участники церемонии встретились с президентом Российской Ассоциации героев, Героем Российской Федерации генералом-полковником Владимиром Шамановым. Он рассказал делегатам из субъектов РФ о деятельности Российской Ассоциации героев, создании её региональных отделений и о том, какую помощь и поддержку оказывает сегодня общественная организация ветеранам СВО.

Фото (пресс-служба Кремля и из личного архива Ильи ЖУКОВА): https://gov-murman.ru/info/news/558491/#&gid=1&pid=1