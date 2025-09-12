Участник программы «Герои Севера» посетил морской торговый порт «Лавна»

В правительстве Мурманской области продолжаются стажировки для участников региональной программы «Герои Севера», которая реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Участники проекта — военнослужащие, мобилизованные и добровольцы, отмеченные государственными наградами за исключительное мужество и беспримерную отвагу.

В Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области проходит стажировку Андрей Буткевич, участник специальной военной операции.

Вчера Андрей Буткевич вместе с заместителем министра развития Арктики и экономики Мурманской области Дмитрием Титаренко лично осмотрел объекты морского торгового порта «Лавна» – первого порта, построенного в Мурманской области со времен СССР, а также ознакомился с производственными процессами порта.

Порт «Лавна» – якорный проект Мурманского транспортного узла и значимое звено Северного морского пути.

Реализация проекта позволит создать дополнительные портовые мощности для обеспечения стабильного круглогодичного экспорта продукции на мировые рынки, а также создаст новые возможности для развития портовой инфраструктуры порта Мурманск.

Основные задачи стажировки Андрея Буткевича в Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области - знакомство с экономикой региона, ключевыми инвестиционными проектами, а также навыками работы по привлечению инвесторов. Во время стажировки запланировано участие в важных совещаниях, освещающих деятельность Министерства.

Как отмечает региональное Министерство развития Арктики и экономики, программа «Герои Севера» инициирована губернатором Андреем Чибисом по поручению Президента РФ Владимира Путина о масштабировании федерального проекта «Время героев». Она стартовала с февраля, в Год защитника Отечества и направлена на формирование кадрового резерва Мурманской области из числа участников СВО. Обучение героев продлится до мая 2026 года.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553214/#&gid=1&pid=2