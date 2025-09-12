В Мурманске открываются грибные «Ряды»Молодёжь назвала условия, при которых готова работать на заводах
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)12.09.25 09:30

Участник программы «Герои Севера» посетил морской торговый порт «Лавна»

В правительстве Мурманской области продолжаются стажировки для участников региональной программы «Герои Севера», которая реализуется по поручению Президента России Владимира Путина. Участники проекта — военнослужащие, мобилизованные и добровольцы, отмеченные государственными наградами за исключительное мужество и беспримерную отвагу.

В Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области проходит стажировку Андрей Буткевич, участник специальной военной операции.

Вчера  Андрей Буткевич вместе с заместителем министра развития Арктики и экономики Мурманской области Дмитрием Титаренко лично осмотрел объекты морского торгового порта «Лавна» – первого порта, построенного в Мурманской области со времен СССР, а также ознакомился с производственными процессами порта.

Порт «Лавна» – якорный проект Мурманского транспортного узла и значимое звено Северного морского пути.

Реализация проекта позволит создать дополнительные портовые мощности для обеспечения стабильного круглогодичного экспорта продукции на мировые рынки, а также создаст новые возможности для развития портовой инфраструктуры порта Мурманск.

Основные задачи стажировки Андрея Буткевича в Министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области - знакомство с экономикой региона, ключевыми инвестиционными проектами, а также навыками работы по привлечению инвесторов. Во время стажировки запланировано участие в важных совещаниях, освещающих деятельность Министерства.

Как отмечает региональное Министерство развития Арктики и экономики, программа «Герои Севера» инициирована губернатором Андреем Чибисом по поручению Президента РФ Владимира Путина о масштабировании федерального проекта «Время героев». Она стартовала с февраля, в Год защитника Отечества и направлена на формирование кадрового резерва Мурманской области из числа участников СВО. Обучение героев продлится до мая 2026 года.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553214/#&gid=1&pid=2

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире12:30Новости. Информационная программа (12+)13:00«Знаки 2.0». Развлекательная программа (12+)14:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Лучшие вакансии сентября - «SuperJob»-PRO Валюту (16+)Доллар США укрепляется к фунту стерлингов и иене-PRO Энергетику (18+)Повышение надёжности электроснабжения в Арктической зоне обсудили на межрегиональном форуме в Москве-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 12 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»