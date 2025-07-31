Участник программы «Герои Севера» провёл мастер-класс для молодёжи

На набережной Семёновского озера в Мурманске в рамках Всероссийской акции «Служу Отечеству» участник региональной программы «Герои Севера» Андрей Пухов провёл мастер-класс по сборке-разборке автомата для молодых северян. Мероприятие состоялось при поддержке комитета молодежной политики Мурманской области в рамках активных выходных «На Семёновском».

Акция «Служу Отечеству», организованная Российским обществом «Знание» и Госфондом «Защитники Отечества», объединяет ветеранов СВО и молодёжь по всей стране. В этом году к проекту присоединились уже 30 регионов, в том числе Донбасс и новые территории. Акция продлится до 22 августа и охватит ключевые даты воинской славы России. В течение этого времени по всей стране пройдут лекции и встречи, приуроченные к значимым датам.

Так, в Мурманской области в рамках акции на протяжении месяца участники программы «Герои Севера» делятся с молодыми людьми своим опытом, рассказывая о мужестве, долге и любви к Родине.

«Для меня большая честь делиться с молодёжью знаниями, которые помогут им лучше понять, что значит защищать Родину. Такие встречи — это не просто обучение практическим навыкам, но и возможность передать ценности настоящего патриотизма: ответственность, взаимовыручку и преданность своей стране», — отметил Андрей Пухов.

Как отмечает региональное Министерство информационной политики, образовательная программа «Герои Севера» — региональный аналог федерального проекта «Время героев» — реализуется в Мурманской области по поручению Президента России Владимира Путина. В рамках проекта запланированы стажировки в государственных органах и на предприятиях региона, знакомство с инвестиционными институтами области, а также работа с персональными наставниками из числа руководителей высшего звена, глав предприятий и членов правительства нашего региона.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551149/#&gid=1&pid=4