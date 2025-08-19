Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареиМинтруд России предлагает в 2026 году снизить долю иностранных работников в девяти видах экономической деятельности
Мурманская область. Арктика (16+)19.08.25 14:00

Участник программы «Время героев» Роман Олешкин ознакомился с работой Мурманского филиала фонда «Защитники Отечества»

Участник федеральной программы «Время героев» Роман Олешкин, проходящий стажировку в правительстве Мурманской области под наставничеством губернатора Андрея Чибиса, посетил Мурманский филиал фонда «Защитники Отечества».

Руководитель филиала Жанна Макарова подробно рассказала о работе организации. Так, за два года помощи ветеранам СВО, их семьям и родственникам погибших военнослужащих было решено более 17 тысяч обращений. Особое внимание уделяется комплексному сопровождению подопечных, в том числе трудоустройство, медицинскую реабилитацию и социальную поддержку.

Одним из главных партнёров филиала является Отделение Социального фонда России по Мурманской области. Во время визита Роман Олешкин также обсудил с сотрудниками фонда и регионального Отделения Соцфонда России вопросы трудоустройства участников СВО и обеспечения инвалидов СВО техническими средствами реабилитации. Кроме того, ветеран спецоперации пообщался с сотрудниками филиала, вникая в детали работы.

Приятной неожиданностью для участника проекта «Время героев» стала «встреча» со своим боевым товарищем, Героем России Михаилом Поповым, большой портрет которого украшает конференц-зал филиала.

«Мне, как военнослужащему и ветерану боевых действий, очень важно изнутри понять, каким образом строится работа фонда, каковы его возможности. Бойцы на передовой, конечно, знают о фонде «Защитники Отечества», многие уже обращались сюда и получали помощь. И, главное, они знают, куда могут обратиться после увольнения из Вооружённых Сил», – сказал Роман Евгеньевич.

Как отмечает Министерство информационной политики Мурманской области, Роман Олешкин — участник второго потока федеральной программы «Время героев», которая реализуется по поручению Президента РФ Владимира Путина. Кадровый военный, награждённый медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, медалью Суворова, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени с мечами, медалью Жукова и двумя орденами Мужества.

«Время героев» — кадровая программа по специальному обучению, подготовке кадров для государственной службы среди ветеранов и участников СВО из России. Проект реализуется Высшей школой государственного управления Президентской академии в сотрудничестве с Мастерской управления «Сенеж». Обучение второго потока программы стартовало в июне 2025 года. Всего на втором потоке обучаются 85 человек, среди которых 31 Герой России и 72 кавалера ордена Мужества. Слушатели программы будут обучаться под руководством лучших управленцев, среди которых – руководители высших государственных органов власти. Образовательная программа состоит из четырёх тематических блоков: «Государственная политика и система госуправления», «Экономика и финансы», «Региональное и муниципальное управление», «Современные технологии управления». Теоретическое обучение будет чередоваться с практической работой и стажировками у наставников.

Также в Мурманской области параллельно с федеральным проектом действует региональная программа «Герои Севера» для участников специальной военной операции. Уже определены первые 30 участников регионального проекта. Сейчас они проходят обучение и участвуют в социально значимой деятельности.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/552001/#&gid=1&pid=1

-

