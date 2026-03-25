Вчера состоялось заседание правительства Мурманской области по руководством губернатора Андрея Чибиса. В рамках заседания был рассмотрен вопрос благоустройства города-героя Мурманска.

Участник регионального проекта «Герои Севера» Артем Двойнев высоко оценил уровень благоустройства областного центра.

«Три года я провёл на СВО, домой приезжал 4 раза, и каждый раз видел, как преображается любимый Мурманск. Конечно, мы все с нетерпением ждем, когда будет открыта площадь Пять Углов. Отмечу, что преображается весь исторический центр города. В тёмное время суток очень радует глаз архитектурно-художественная подсветка. А днём можно заметить, какие тёплые нежные цвета выбраны для фасадов. Для себя особо отмечу преображение Долины Уюта, – у меня подрастает дочка, и здесь мы будем проводить много времени, гулять и заниматься спортом. В Долине Уюта сохранена прекрасная северная природа и создана качественная инфраструктура», – подчеркнул Артем Двойнев.

Наставником участника проекта «Герои Севера» Артема Двойнева является губернатор Андрей Чибис. Когда стране понадобилась защита, Артем был мобилизован и встал в строй. За три года прошёл путь от простого бойца до заместителя командира батальона. Этот рост стал возможен благодаря его боевым заслугам, дисциплине, ответственности и по-настоящему сильным лидерским качествам. Артем заканчивает обучение в рамках регионального кадрового проекта «Герои Севера» и уже стажируется в Министерстве региональной безопасности Мурманской области.

Программы подготовки высококвалифицированных кадров из числа участников СВО начали действовать в регионах в 2025 году по поручению Президента России Владимира Путина. В Мурманской области по инициативе губернатора Андрея Чибиса реализуется программа «Герои Севера». Она стартовала 23 февраля в Год защитника Отечества. Выпуск первых участников состоится в мае 2026 года.

Фото (Лев ФЕДОСЕЕВ)