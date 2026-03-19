Очередное заседание Мурманской областной Думы состоится 24 мартаКировчанка Юлия Мельникова стала двукратной чемпионкой России по горнолыжному спорту
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
19.03.26 16:00

Участник региональной программы «Герои Севера» Артем Двойнев принимает участие в кадровом форуме для ветеранов СВО

В Мастерской управления «Сенеж» начал работу форум участников региональных кадровых программ. В нём принимают участие 108 ветеранов СВО, которые проходят региональные кадровые программы. Среди них пять Героев России, 78 кавалеров ордена Мужества, 41 участник награжден медалью «За отвагу». В числе участников - «Герой Севера», подопечный губернатора Андрея Чибиса Артем Двойнев.

На открытии форума с приветственным словом к участникам обратился начальник управления Президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

«Россия — это не просто страна. Это цивилизация со своим уникальным путём, своими ценностями и своей правдой. Пять слов определяют нашу суть: Родина, вера, семья, правда, воля. Не лозунги, а то, за что русский человек всегда стоял и стоит. Мы никогда не жили по чужому уставу и не будем. В этом наша сила, и вы её олицетворяете», - сказал он.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров подчеркнул, что работа с ветеранами и участниками СВО стала одним из наиболее важных направлений государственной политики.

«Исполнилось два года с того момента, как по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина стартовала федеральная программа «Время героев». Она уверенно доказала свою эффективность — сегодня многие участники СВО продолжают служение стране уже в системе государственного и муниципального управления. Формирование комплексной системы социальных лифтов для участников спецоперации — приоритетное направление государственной политики. Сегодня управленческому аппарату требуются сильные руководители. Государству нужны люди, которые на деле доказали свою надежность и способность принимать выверенные решения в самых сложных ситуациях», - отметил Алексей Комиссаров.

Генеральный директор платформы «Россия - страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин указал, что участники Форума уже доказали свои стойкость и мужество, а теперь открывают новую главу в своей жизни.

«В Мастерской управления «Сенеж» собрались настоящие герои. За каждым из них — свой путь, своя история, но общая передовая. Эти люди уже написали главную главу своей жизни — главу мужества. Они доказали преданность Родине самым главным аргументом — своим преданным служением. Теперь перед ними открывается глава созидания той мирной жизни, которую они защищали. Участники региональных кадровых программ из всех субъектов страны собрались на федеральном уровне впервые. Уникальность формата форума ещё и в том, что здесь, в стенах Мастерской управления, они смогут перенять опыт федеральной программы «Время героев». Лекции ведущих спикеров, экспертные дискуссии, развивающие образовательные форматы — все это лишь инструменты. Главное — живой диалог между теми, кто прошел через испытания и готов строить будущее России в мирной жизни», - отметил он.

Артем Двойнев подчеркнул, что для него является большой честью присутствовать на форуме.

«Я глубоко благодарен Андрею Владимировичу Чибису за возможность обучаться в рамках форума участников региональных кадровых программ. Это не просто мероприятие — это мост в будущее, где я смогу применить полученный опыт и новые знания для развития родной Мурманской области. Уверен, что полученные здесь компетенции станут прочным фундаментом для моей работы на благо Заполярья», – сказал Артем Двойнев.

Форум нацелен на развитие кадрового потенциала регионов. Он станет площадкой для диалога между участниками и ветеранами СВО, которые проходят профильное обучение в рамках региональных кадровых программ.

Программы подготовки высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО начали работу в регионах в 2025 году по поручению Президента России Владимира Путина. В Мурманской области по инициативе губернатора Андрея Чибиса реализуется программа «Герои Севера». Она стартовала 23 февраля в Год защитника Отечества. Выпуск первых участников состоится в мае 2026 года.

 

 

 

Фото (пресс-служба программы «Время героев»): https://gov-murman.ru/info/news/564007/#&gid=1&pid=6

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

-

Последние комментарии

Артём
15.03.26 19:24
Выполняю задачи в зоне проведения Специальной военной операции, хотел узнать, есть возможность оказать гуманитарную помощь? *** Артём, добрый день! Ваш комментарий несколько непонятен. Если у Вас ес
Комментарий к новости:Очередную партию гуманитарной помощи отправили из Мурманска в зону СВО для военнослужащих 200-й бригады
Бурак (Смирнова) Ю. Г., экс-заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурманска".
14.03.26 01:12
Приветствую всех и каждого по работе и общей борьбе! Надеюсь, ОЧЕНЬ НАДЕЮСЬ, что депутат - ура-патриот, член "ЕР" М. Белошеев поведал учащимся, когда же начнется ДОЛГОЖДАННОЕ ОМОЛОЖЕНИЕ депутатского
Комментарий к новости:Мурманскую областную Думу посетили кадеты и учащиеся гимназии №6
Д.О Вернер
13.03.26 14:31
А что с первым районом Рыбного порта, где бакланы летают из цеха в цех через разбитые окна? Кто-то специально прячет этот "район" от внимания губернатора?
Комментарий к новости:В Мурманске на стратсессии обсудили планы по обновлению территории у морвокзала
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2324252627281234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире21:30Новости. Информационная программа (12+)22:00«Магомаев». Художественный сериал, 8 серия (16+)22:55«Проще говоря». Тематическая программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Средний уровень полной стоимости кредита (ПСК) в крупнейших банках России достигает 31%-PRO Валюту (16+)Курс евро подпрыгнул почти на 2,25 рубля, доллар вырос на 1,71 рубля-PRO Энергетику (18+)«Росэнергоатом» и «ТИТАН-2» заключили договор о сооружении инновационных блоков Кольской АЭС-2-PRO ЖКХ (18+)«Военные коммунальщики Северного флота приступили к весенним осмотрам объектов Минобороны России»-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в марте 2026 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»