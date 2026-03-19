Участник региональной программы «Герои Севера» Артем Двойнев принимает участие в кадровом форуме для ветеранов СВО

В Мастерской управления «Сенеж» начал работу форум участников региональных кадровых программ. В нём принимают участие 108 ветеранов СВО, которые проходят региональные кадровые программы. Среди них пять Героев России, 78 кавалеров ордена Мужества, 41 участник награжден медалью «За отвагу». В числе участников - «Герой Севера», подопечный губернатора Андрея Чибиса Артем Двойнев.

На открытии форума с приветственным словом к участникам обратился начальник управления Президента Российской Федерации по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов Александр Харичев.

«Россия — это не просто страна. Это цивилизация со своим уникальным путём, своими ценностями и своей правдой. Пять слов определяют нашу суть: Родина, вера, семья, правда, воля. Не лозунги, а то, за что русский человек всегда стоял и стоит. Мы никогда не жили по чужому уставу и не будем. В этом наша сила, и вы её олицетворяете», - сказал он.

Ректор Президентской академии Алексей Комиссаров подчеркнул, что работа с ветеранами и участниками СВО стала одним из наиболее важных направлений государственной политики.

«Исполнилось два года с того момента, как по инициативе Президента России Владимира Владимировича Путина стартовала федеральная программа «Время героев». Она уверенно доказала свою эффективность — сегодня многие участники СВО продолжают служение стране уже в системе государственного и муниципального управления. Формирование комплексной системы социальных лифтов для участников спецоперации — приоритетное направление государственной политики. Сегодня управленческому аппарату требуются сильные руководители. Государству нужны люди, которые на деле доказали свою надежность и способность принимать выверенные решения в самых сложных ситуациях», - отметил Алексей Комиссаров.

Генеральный директор платформы «Россия - страна возможностей», ректор Мастерской управления «Сенеж» Андрей Бетин указал, что участники Форума уже доказали свои стойкость и мужество, а теперь открывают новую главу в своей жизни.

«В Мастерской управления «Сенеж» собрались настоящие герои. За каждым из них — свой путь, своя история, но общая передовая. Эти люди уже написали главную главу своей жизни — главу мужества. Они доказали преданность Родине самым главным аргументом — своим преданным служением. Теперь перед ними открывается глава созидания той мирной жизни, которую они защищали. Участники региональных кадровых программ из всех субъектов страны собрались на федеральном уровне впервые. Уникальность формата форума ещё и в том, что здесь, в стенах Мастерской управления, они смогут перенять опыт федеральной программы «Время героев». Лекции ведущих спикеров, экспертные дискуссии, развивающие образовательные форматы — все это лишь инструменты. Главное — живой диалог между теми, кто прошел через испытания и готов строить будущее России в мирной жизни», - отметил он.

Артем Двойнев подчеркнул, что для него является большой честью присутствовать на форуме.

«Я глубоко благодарен Андрею Владимировичу Чибису за возможность обучаться в рамках форума участников региональных кадровых программ. Это не просто мероприятие — это мост в будущее, где я смогу применить полученный опыт и новые знания для развития родной Мурманской области. Уверен, что полученные здесь компетенции станут прочным фундаментом для моей работы на благо Заполярья», – сказал Артем Двойнев.

Форум нацелен на развитие кадрового потенциала регионов. Он станет площадкой для диалога между участниками и ветеранами СВО, которые проходят профильное обучение в рамках региональных кадровых программ.

Программы подготовки высококвалифицированных руководителей из числа участников СВО начали работу в регионах в 2025 году по поручению Президента России Владимира Путина. В Мурманской области по инициативе губернатора Андрея Чибиса реализуется программа «Герои Севера». Она стартовала 23 февраля в Год защитника Отечества. Выпуск первых участников состоится в мае 2026 года.

