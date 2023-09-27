Участник туристско-рекреационного кластера поддержан региональным Центром кластерного развития

Благодаря созданию этнопарка «Огни Имандры» у гостей Мурманской области существует возможность отдохнуть в живописном месте на берегу озера Имандра в комфортабельных домах с панорамными видами на Хибинские горы.

Проект реализуется участником туристско-рекреационного кластера ООО «Хибины Тур».

При поддержке Центра кластерного развития Мурманской области этнопарк «Огни Имандры» с 2019 по 2022 год был представлен на крупных международных туристических выставках, круглых столах, информационных кампаниях в СМИ для презентации туристических возможностей компании, расширения партнерских связей.

«В результате оказанных Центром кластерного развития услуг по разработке брендбука, продвижения информации о проекте в социальных сетях, в 2023 году туристический поток и прибыль компании выросла на 20% в сравнении с 2022 годом. Проект стал развиваться и приобретать новых животных в этнопарк, производить сувенирную продукцию под брендом «Огни Имандры», также мы планируем открытие ресторана арктической кухни», - отметил руководитель проекта «Огни Имандры» Денис Соложенников.

Помощь участникам кластеров осуществляется региональным Центром кластерного развития в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» при поддержке Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

Подробная информация об услугах размещена на сайте Центра кластерного развития: https://murmancluster.ru/. Кроме того, получить консультацию можно у менеджера Центра по телефону 8 (8152) 41-07-95.

Фото: https://gov-murman.ru