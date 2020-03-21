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Мурманская область. Арктика (16+)21.03.20 07:00

Участникам досрочного периода ЕГЭ 2020 года нужно подать заявления о переносе дат экзаменов

Региональные органы управления образованием до 1 апреля 2020 года должны провести перерегистрацию участников досрочного периода ЕГЭ и ГВЭ на основной период проведения экзаменов, сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев в ходе совещания с региональными министрами образования.

Сроки сдачи ЕГЭ участниками досрочного периода были перенесены, они будут сдавать единый государственный экзамен (ЕГЭ) и государственный выпускной экзамен (ГВЭ) в основной период.

«Необходимо до 1 апреля 2020 года провести перерегистрацию участников досрочного периода на основной период проведения государственной итоговой аттестации. Заявления об изменении сроков сдачи ЕГЭ и ГВЭ подаются в государственную экзаменационную комиссию по форме и в места, определенные региональным Министерством образования. Каждый регион сам решает, в какой форме, где и как он будет принимать заявления об изменении сроков экзаменов», – заявил Анзор Музаев.

Подавляющее большинство зарегистрированных на досрочный период участников – это выпускники прошлых лет. Они сдадут ЕГЭ в резервные дни основного периода, выпускники текущего года – в основные дни. При совпадении дат экзаменов по разным предметам, либо если по объективным причинам, подтвержденным документально, тот или иной участник не может сдавать экзамен в указанный срок, государственные экзаменационные комиссии регионов могут его перенести.

Информация о порядке перерегистрации с досрочного периода ЕГЭ на основной будет опубликована на сайтах региональных органов управления образованием.

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