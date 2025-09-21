В Мурманске подвел итоги смотра-конкурса по озеленению и благоустройству«Три цвета Родины»: воспитывать патриотизм необходимо с детства
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)21.09.25 16:00

Участникам обучающей программы «СВОй бизнес» рассказали о мерах поддержки предпринимательства

В Мурманске на площадке штаба общественной поддержки «Единой России» в рамках обучающего интенсива для участников специальной военной операции и членов их семей, целью которой является помощь в запуске и развитии собственного бизнеса, заместитель губернатора Мурманской области – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова подробно рассказала о мерах государственной и региональной поддержки.

Программа сочетает в себе большое количество информации и практическую направленность. За пять дней участники научились составлять бизнес-планы, разобрались в ключевых вопросах по финансам, налогам, маркетингу и продажам, а также посетили местные предприятия МСП, где смогли лично задать вопросы владельцам бизнеса. По словам организаторов, аудитория проявила высокую вовлеченность.

Вице-губернатор подчеркнула важность программы: «Наша главная задача — сделать помощь бойцам и их семьям максимально адресной и оперативной. Этот интенсив — реальный шанс для тех, кто проявил отвагу, защищая Родину, раскрыть свой предпринимательский потенциал здесь, в Заполярье и получить конкретные инструменты для старта. Важно, что участники получили ответы на свои вопросы и теперь понимают, как уверенно двигаться вперед к своей цели».

Светлана Панфилова рассказала о конкретных мерах государственной и региональной поддержки, которые доступны участникам СВО и их семьям.

«Я видела, с каким интересом и вовлеченностью участники задавали вопросы, особенно те, кто уже пробовал свои силы и столкнулся с трудностями. Это ценно — не просто получить теорию, а услышать обратную связь, понять, как доработать проект и уверенно подать его на грант. Для нас важно, чтобы каждый, кто защищал Родину, чувствовал нашу конкретную заботу и поддержку здесь, в гражданской жизни. Ваши идеи — это будущее нашего региона», — отметила Светлана Панфилова.

Участники узнали о гранте «Губернаторский старт», в рамках которого для данной категории предпринимателей предусмотрена отдельная приоритетная группа проектов – проекты, реализуемые участниками СВО и членами их семей с максимальной суммой финансирования до 2 млн рублей.

Завершающим этапом интенсива станет защита разработанных участниками бизнес-проектов, которые охватывают самые разные сферы.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, программа «СВОй бизнес» реализуется «Единой Россией», «ОПОРОЙ РОССИИ», Корпорацией МСП и Фондом защитников Отечества. Проект объединил все необходимое: от практико-ориентированного обучения до постоянной поддержки наставников, предоставляя участникам реальные инструменты для запуска своего дела. До конца года проект охватит более 40 регионов страны.

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553718/#&gid=1&pid=1

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Рынок труда в коммерческой медицине: кадровый дефицит и зарплаты от 500 тысяч рублей
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

Елизавета
11.09.25 20:28
Мало травить, нужно ещё трупы после этого убирать! Залезть в подвал, там тоже собрать мумии крыс! Заодно трубы в порядок привести, которые в аварийном состоянии! Работы много! *** Елизавета, д
Комментарий к новости:Ядоприманки с ароматом пива или карамели: в Мурманске стартовала сплошная дератизация
Константин Петрович
09.09.25 13:36
Почти по басне Ивана Андреевича Крылова! Такие дифирамбы пели коммунисты перед развалом СССР.
Комментарий к новости:Андрей Чибис поблагодарил Президента России за ряд важных для Мурманской области решений
Бурак Ю. Г., экс-зам. директора по ВР МБОУ КШМ.
04.09.25 17:27
Здравствуйте, мурманчане и все жители земли Кольской, России-страдалицы. Я, Юлия Бурак (Смирнова) патриотка земли Кольской, СНОВА с Вами! Меня лично и весь коллектив МБОУ "Молочненская СОШ" радует и
Комментарий к новости:Впервые с советских времён в Кольском Заполярье строятся два крупных жилых микрорайона
-Правовая консультация (18+)С 1 сентября вступают в силу новые законы в сфере безопасности
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
12345678910111213141516171819202122232425262728293012345
-Скоро в эфире02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Мнимый больной». Познавательная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)ЦБ выпустил рекомендации для сокращения риска вовлечения подростков в операции по отмыванию доходов и дропперство-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос почти на 42 копейки, евро снижается на 9 копеек-PRO Энергетику (18+)Эксперты ВАО АЭС провели наблюдения за работой персонала оперативных смен Кольской атомной станции-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 и 22 сентября-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Региональные парламентарии предлагают предоставить право на бесплатную юридическую помощь многодетным семьям и ограничить мигрантам работу в сфере легкового такси
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»