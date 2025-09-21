Участникам обучающей программы «СВОй бизнес» рассказали о мерах поддержки предпринимательства

В Мурманске на площадке штаба общественной поддержки «Единой России» в рамках обучающего интенсива для участников специальной военной операции и членов их семей, целью которой является помощь в запуске и развитии собственного бизнеса, заместитель губернатора Мурманской области – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова подробно рассказала о мерах государственной и региональной поддержки.

Программа сочетает в себе большое количество информации и практическую направленность. За пять дней участники научились составлять бизнес-планы, разобрались в ключевых вопросах по финансам, налогам, маркетингу и продажам, а также посетили местные предприятия МСП, где смогли лично задать вопросы владельцам бизнеса. По словам организаторов, аудитория проявила высокую вовлеченность.

Вице-губернатор подчеркнула важность программы: «Наша главная задача — сделать помощь бойцам и их семьям максимально адресной и оперативной. Этот интенсив — реальный шанс для тех, кто проявил отвагу, защищая Родину, раскрыть свой предпринимательский потенциал здесь, в Заполярье и получить конкретные инструменты для старта. Важно, что участники получили ответы на свои вопросы и теперь понимают, как уверенно двигаться вперед к своей цели».

Светлана Панфилова рассказала о конкретных мерах государственной и региональной поддержки, которые доступны участникам СВО и их семьям.

«Я видела, с каким интересом и вовлеченностью участники задавали вопросы, особенно те, кто уже пробовал свои силы и столкнулся с трудностями. Это ценно — не просто получить теорию, а услышать обратную связь, понять, как доработать проект и уверенно подать его на грант. Для нас важно, чтобы каждый, кто защищал Родину, чувствовал нашу конкретную заботу и поддержку здесь, в гражданской жизни. Ваши идеи — это будущее нашего региона», — отметила Светлана Панфилова.

Участники узнали о гранте «Губернаторский старт», в рамках которого для данной категории предпринимателей предусмотрена отдельная приоритетная группа проектов – проекты, реализуемые участниками СВО и членами их семей с максимальной суммой финансирования до 2 млн рублей.

Завершающим этапом интенсива станет защита разработанных участниками бизнес-проектов, которые охватывают самые разные сферы.

Как сообщает Министерство развития Арктики и экономики Мурманской области, программа «СВОй бизнес» реализуется «Единой Россией», «ОПОРОЙ РОССИИ», Корпорацией МСП и Фондом защитников Отечества. Проект объединил все необходимое: от практико-ориентированного обучения до постоянной поддержки наставников, предоставляя участникам реальные инструменты для запуска своего дела. До конца года проект охватит более 40 регионов страны.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553718/#&gid=1&pid=1